Temores, curiosidades y propósitos de las selecciones que velan sus armas

Pereira (Colombia), 22 ene (EFE).- Mientras las selecciones sub'23 de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay saltan este miércoles a cumplir la segunda fecha del Torneo Preolímpico de Colombia, otras seis velan sus armas con el propósito de aliviar temores y encaminar los propósitos que necesitan para cumplir su objetivo: visa a Tokio.

Argentina, Boca Juniors, Brighton...

Con un gol y una habilitación a gol después, Alexis Mac Allister es visto como el líder de la selección sub'23 de Argentina, aunque su excepcional noche frente a Colombia fuera empañada por una expulsión que le impedirá jugar este viernes ante Chile.

Más allá de su ausencia en ese partido, preocupa en su país que el talentoso creativo que juega como cedido en Boca Juniors tenga que enrolarse definitivamente en las filas del propietario de sus derechos deportivos, el Brighton inglés que, deslumbrado por sus presentaciones, decidió tramitarle ya la visa de trabajo.

Chile y una figura de 5 millones de dólares que viaja en Uber

Ángelo Araos ha enseñado que un futbolista no necesita ser titular para ser el referente del equipo. En los dos partidos de Chile en el Preolímpico el entrenador colombiano Bernardo Redín lo ha tenido como talismán en el banquillo y con pocos minutos en la cancha ha resuelto problemas y hecho la diferencia frente a Ecuador y Venezuela.

Araos, nacido en Antofagasta, es recordado por sus compañeros de la Universidad de Chile por su introspección y humildad, tanta que aún siendo figura empleaba el servicio de Uber para llegar a los entrenamientos. Pero es tal su talento que el Corinthians en 2018 pagó 5 millones de dólares por sus derechos.

Colombia, Carrascal y Ronaldinho Gaúcho

Jorge Carrascal anotó un golazo ante Ecuador, hasta el momento, el mejor del Preolímpico. La inspiración del jugador de River Plate llegó del que fue uno de los mejores jugadores del mundo.

'Desde niño siempre he admirado a Ronaldinho y él es el que me inspira y trato de aprenderle cosas que luego trato de hacer con mis compañeros que me ayudan a exlotar ese talento. Estoy muy feliz', dijo el goleador del Preolímpico con dos goles, que también ha asistido a sus compañeros para dos más.

Ecuador, de la ilusión al descalabro

Los exjugadores de la selección ecuatoriana Carlos Torres Garcés e Iván Hurtado coincidieron en calificaron de 'descalabro' lo sucedido hasta ahora con la sub'23 en el Preolímpico por las goleadas sufridas ante Chile por 0-3 y Colombia por 4-0.

'Esperábamos mucho más de la selección después de los éxitos de la sub'17 y sub'20 el año pasado', dijo a Efe Torres Garcés. Para Hurtado 'Sorprende y extraña' el flojo desempeño 'porque son los mismos jugadores que nos dieron alegrías el año pasado'.

Perú dará mucho más, promete el técnico Nolberto 'Ñol' Solano

La mejor definición de lo que es Perú en el Preolímpico debe encontrarse en el segundo tiempo del partido con Brasil, cuando el rival fue acorralado en su área. Apenas faltó el gol para, al menos igualar el partido, manifestó el seleccionador.

La mejor versión de la Albirroja sub'23 se verá este 25 de enero en el estadio Centenario de Armenia frente a Paraguay, prometió 'Ñol' Solano. Entre otras cosas porque, pasado el miedo escénico del debut, no hay más margen para el error, añadió el exfutbolista.

Venezuela hizo un partido correcto hasta la roja de Acevedo

La reflexión es del seleccionador Amleto Bonaccorso, que horas después de caer ante Chile en el debut en el Grupo A no encontraba resignación para explicar cómo se quedaron con las manos vacías.

Debemos hacer correcciones en los detalles, sobre todo en el aspecto táctico. Nosotros desarrollamos un partido correcto pero la expulsión de Jholvis Acevedo (m.64) condicionó el trámite', lamentó el técnico tras anunciar que jugarán el viernes en Pereira a no dar tregua a Ecuador, la selección que sufrió ya dos goleadas. EFE