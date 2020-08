Tena revela estar preocupado porque Chivas perdió el buen funcionamiento

Guadalajara (México), 9 ago (EFE).- El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Luis Fernando Tena afirmó este sábado estar preocupado por que su equipo perdió del buen funcionamiento que había mostrado en los partidos de preparación del Apertura 2020.

'Me preocupa no meter gol, no sumar en la tabla de puntuación, me ocupa la fecha doble que tenemos que ir a Ciudad Juárez y luego recibir a San Luis. Caro que estoy preocupado por el equipo que no ha tenido el funcionamiento que tenía antes y porque no ha llegado a gol', dijo en videoconferencia de prensa.

Con un hombre menos desde el minuto 35, las Chivas cayeron en casa ante el Puebla, segundo lugar de la liga, por marcador de 0-1 y se mantiene como el único equipo del Apertura sin conseguir anotación.

Tena afirmó que el grupo 'está molesto' por la falta de goles pero también porque no ha generado oportunidades frente al arco rival.

'Nos molesta no meter goles y no es que solo no metamos, sino la verdad es que ni siquiera estamos llegando con claridad; no tenemos las suficientes oportunidades de gol, esa es la realidad y tenemos que hacer un examen a fondo para corregir muchas cosas', señaló.

El Guadalajara se coloca en la décimosexta posición del torneo con un punto de nueve posibles al sumar dos derrotas y un empate.

El estratega dijo que el equipo no puede argumentar que la derrota fue producto de la expulsión del defensa debutante Alan Eduardo Torres ni por las cinco bajas que han tenido en los últimos dos partidos.

'No tenemos que poner de excusa ni de pretexto que nos falten 5 jugadores o que sufrimos una expulsión desde el primer tiempo, igual tenemos que encontrar la forma de llegar al gol', expresó.

Tena defendió su decisión de alinear en el cuadro titular a Torres, quien se hizo expulsar en el minuto 35, y a quien definió como 'un gran jugador' que llegará 'a ser figura' en el equipo pero que esta noche tuvo 'mala suerte' por su ímpetu.

Chivas se enfrentará el miércoles a Juárez en partido de la jornada 4 del torneo.EFE