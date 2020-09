Tercer triunfo del líder Luca Marini

Juan Antonio Lladós

Madrid, 27 sep (EFE).- El italiano Luca Marini (Kalex) sumó su tercera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Cataluña de Moto2 en el circuito de Barcelona tras doblegar al británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), y a su compatriota Fabio di Giannantonio (Speed Up), tercero, mucho más atrás.

Con esta victoria Luca Marini aumenta su ventaja al frente de la clasificación provisional del mundial, en la que ahora cuenta con veinte puntos de ventaja sobre su compatriota Enea Bastiniani (Kalex), que acabó sexto la carrera catalana.

El mejor español de la categoría fue Jorge Navarro (Speed Up), en la cuarta plaza tras una cerrada lucha con el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), uno de los protagonistas de la categoría, también lo fue durante el 'warm up', en el que se tuvo que tirar literalmente de su moto al comenzar ésta a arder de manera escandalosa, aunque los mecánicos de su equipo tuvieron tiempo suficiente para arreglar todos los desperfectos en la misma antes del inicio de la carrera.

Al apagarse el semáforo rojo el líder del mundial y también de entrenamientos, el italiano Luca Marini (Kalex) no falló y salió como una exhalación, por delante de su compatriota Fabio di Giannantonio (Speed Up), que salió muy bien desde la segunda línea, y el español Jorge Navarro (Speed Up), en tanto que el italiano Enea Bastianini (Kalex) y el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) intentaban recuperar posiciones rápidamente para evitar que su rival por el título se escapase irremisiblemente.

Ya en la segunda vuelta se batió el récord del circuito de la mano del español Xavier Vierge (Kalex), quien desde atrás rodó en 1:43.810 para ocupar la novena posición, la misma que en la formación de salida, en tanto que por detrás Marini no consiguió abrir hueco respecto a sus perseguidores y se formó un trío con Di Giannantonio y Navarro.

Por detrás de ellos, el grupo perseguidor lo encabezó Sam Lowes, que no tardó enlazar con ellos, con el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex) -que abandonó poco después con problemas mecánicos-, tras él, pero con mucho más integrantes en el mismo, entre ellos casi todos los españoles, Xavier Vierge, Arón Canet (Speed Up), Augusto Fernández, Jorge Martín (Kalex), que no pudo aguantar el ritmo durante toda la carrera y fue cediendo terreno paulatinamente a sus rivales hasta tener que abandonar con problemas en el cambio de marchas, Marcos Ramírez (Kalex) o Héctor Garzó (Kalex).

En la octava vuelta Sam Lowes se 'coló' de frenada y Di Giannantonio tuvo que esquivarlo, una situación que por delante benefició a Marini, quien se marchó con 1,2 segundos, aunque el inglés decidió atacar y en el siguiente giró marcó la vuelta rápida (1:43.544) para acercarse nuevamente al italiano, mientras que Xavier Vierge se iba por los suelos en la curva nueve y debía abandonar la prueba.

En apenas tres vueltas Sam Lowes ya había 'cazado' de nuevo a Marini, con Fabio di Giannantonio en una cómoda tercera plaza, por delante de Roberts, Navarro y un Arón Canet que estaba marcando un ritmo muy fuerte de carrera.

A siete vueltas del final Sam Lowes superó a Luca Marini en la frenada de final de recta para intentar consolidar su ritmo y la primera plaza aunque Marini se pegó a él, esperando el error del británico o el momento propicio para intentar adelantarlo, lo que hizo en el mismo sitio que su rival, a final de recta, a dos vueltas de la conclusión de la prueba.

Marini ganó con autoridad, por delante de Lowes, con Di Giannantonio cómodo en la tercera plaza y por la cuarta se pelearon Navarro y Roberts, con ventaja final para el español, Bastianini sexto y Fernández, que iba tras él, acabó por los suelos sin posibilidad de continuar.

Arón Canet (Speed Up) consiguió la sexta posición final, por delante de Marcos Ramírez (Kalex) y con Héctor Garzó (Kalex) y Edgar Pons (Kalex) también en los puntos al ser decimotercero y decimocuarto, respectivamente. EFE