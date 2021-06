Teresa Ruiz: ahora hay un amplio espacio para muchos escritores y es bueno

Rafael Peña

Ceuta (España), 19 jun (EFE).- La escritora y traductora literaria peruana Teresa Ruiz Rosas, que en diciembre pasado consiguió el Premio Nacional de Literatura de Perú 2020 con su novela 'Estación Delirio', ha reflexionado que actualmente hay en España un 'amplio espacio' para muchos escritores y esta situación 'es buena para la salud literaria'.

María Teresa Ruíz Rosas (Arequipa, 1956) ha realizado esta consideración durante una entrevista con EFE en Ceuta, ciudad española situada en el norte de África y donde se encuentra para presentar su novela 'Calle de Tetuán', que precisamente tiene su origen en un viaje realizado a Ceuta en febrero de 1979 con su amigo Rachid.

La escritora, con varios premios como el de poesía 'Enrique Huaco' o el 'Juan Rulfo' (1999), ha comentado que en la actualidad 'cada uno sigue su destino pero depende de muchos factores como la suerte, la editorial, la promoción o lo que pueda motivar a los lectores'.

Hija del poeta José Ruiz Rosas y de la actriz Teresa Cateriano, la escritora opina que hay que escribir 'sin pensar en la aceptación o no del público ya que tienes que escribir lo que deseas y luego ya vendrán los lectores cuando tengan venir ya que nunca escribo en función del público'.

Teresa Ruíz, cuyas obras han sido traducidas al alemán, holandés, italiano e inglés, recibió en diciembre el Premio Nacional en novela. 'Fue algo muy gratificante porque al vivir lejos de Perú no estoy presente en la escena literaria de mi país ni en los medios, de ahí que el reconocimiento se agradece más porque a pesar de la distancia te tienen en cuenta, por lo que fue una felicidad'.

Ha valorado el 'poder' literario de Perú. 'Es una tierra de buenos escritores, tanto en narrativa como en poesía, donde tienen mucho prestigio y gran fama dentro de América Latina, aunque en España quizás no se conozca tanto'.

Especializada en los géneros de novela, cuento y poesía, la peruana -que debutó con un libro de cuentos en 1989 llamado 'El desván'- se ha referido a su novela 'Calle de Tetuán' para comentar que 'me impresionó ver a las mujeres marroquíes cargadas de bultos a sus espaldas, lo cual me pareció grotesco porque en Tetuán los hombres se pasaban el día jugándose al parchís el dinero y quise escribir sobre ésto'.

'Empecé a darle forma hace diez años y al final ha salido esta novela que vale para reflexionar de pretender que sean las mujeres el sostén de una capa social media-baja y preguntarse qué hace el sexo masculino', ha afirmado.

Afincada en Colonia (Alemania) desde 1998, ha reconocido que su intención es vivir en España, concretamente en Barcelona, donde ya estuvo cinco años. 'Me gustaría trasladarme a España porque ya viví en los años 80, he mantenido un vínculo y por razones culturales me gustaría volver a quedarme, pero ahora estoy entre los dos países', ha destacado a Efe.

Para la juventud que se inicia en el ámbito literario le recomienda 'que lean mucho porque es la mejor escuela porque la escritura sale sola'.

Finalmente, recuerda que es la segunda vez que visita Ceuta. 'La primera fue hace 42 años cuando la visité con un amigo, pero únicamente estuve de paso para ir a Marruecos a conocer a su familia', ha añadido. EFE