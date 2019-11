Terim: 'El Real Madrid es fuerte juegue quien juegue'

Madrid, 5 nov (EFE).- Fatih Terim, técnico del Galatasaray, aseguró que su equipo no tiene 'nada que perder' en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid al que mostró respeto y dijo que 'es fuerte juegue quien juegue'.

'Si vemos la clasificación y echamos cálculos sabemos que si perdemos no seguiremos en la Champions y nos tendremos que centrar en entrar en la Europa League. Así que me alegro de que mis jugadores encaren este partido como una final porque no nos quedan más opciones', aseguró en rueda de prensa.

Lamentó Terim que su equipo aún no haya marcado un solo gol en esta edición de la Liga de Campeones, pero recordó las ocasiones perdonadas frente al Real Madrid en Estambul que pueden repetir en el Bernabéu.

'Nuestra filosofía es ofensiva y creamos ocasiones. No hemos marcado aún pero tenemos jugadores que pueden hacerlo en cualquier momento. Al Real Madrid le creamos oportunidades en Estambul que de haberlas marcado estaríamos en otra situación. No tenemos miedo a perder mañana y asumiremos riesgos', reconoció.

El técnico del Galatasaray puso en valor a su rival pese a las bajas de jugadores como Gareth Bale, James Rodríguez o Marco Asensio. 'Tienen una plantilla llena de jugadores de mucho valor. Su entrenador decidirá quien sale a jugar y a quien ponga habrá que tenerlo en cuenta porque cualquiera puede complicarte el partido. No son menos fuertes sin Bale y James', sentenció. EFE