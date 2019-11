Terim: 'Ha sido lamentable'

Madrid, 6 nov (EFE).- Fatih Terim, técnico del Galatasaray, se señaló como el 'responsable' de la mala imagen de su equipo en el Santiago Bernabéu, goleado 6-0 por el Real Madrid, en un partido que calificó de 'lamentable',

'No esperábamos este resultado tan abultado pero si miramos el juego ha sido lamentable. Sentimos mucho haber dado esta imagen. Empezamos perdiendo 3-0 y era imposible levantarlo', aseguró en rueda de prensa.

'No es fácil jugar contra el Real Madrid pero mi idea era encontrar un equipo luchador y no lo hemos sido esta noche. Estamos tristes por nuestra afición. Puedes perder pero de esta manera duele más', añadió.

Terim dejó elogios al Real Madrid pero fue crítico con su equipo. 'El Real Madrid ha sido fabuloso, hay que reconocerlo y aceptarlo pero ha recibido a un Galatasaray que no ha podido resistir. Nos hemos desconectado muy pronto del partido y ellos, relajados, han encontrado su juego y mejorado mucho respecto al partido de ida'.

'Tenemos que hablar de forma más relajada de nuestros problemas. Si son de juego es mi responsabilidad, en el aspecto táctico. Yo hago autor crítica pero es que no hemos luchado. Soy el responsable porque no he resuelto los problemas que tiene el equipo y los chicos han hecho todo lo que han podido', sentenció. EFE