Terminator y Sarah Connor retornan más maduros, pero igual de letales

Claudia Böesser

Londres, 29 oct (EFE).- Más maduros, pero igual de letales, Sarah Connor y T-800, los icónicos personajes del universo “Terminator“ regresan a la gran pantalla para rescatar la esencia de la franquicia. Tras veintiocho años de espera, Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger protagonizan uno de los reencuentros más codiciados por los seguidores de la saga.

Sin embargo, reaparecer después de tanto tiempo “fue un trabajo muy duro”, confesó Hamilton en una conversación con Efe.

La actriz, que anteriormente había dado vida al mítico personaje durante las dos primeras películas, “temía” que esta vez el público la comparara con su “yo de hace veintiocho años”.

“Tuve que desprenderme de esa idea porque, aunque puedo hacer la misma cantidad de trabajo que antes, no puedo esperar obtener los mismos resultados con un cuerpo de 62 años”, contó.

Dirigida por el cineasta Tim Miller (director de Deadpool, 2016), “Terminator: Destino Oscuro”, que se estrenará el 31 de octubre, es la continuación directa de “Terminator 2”, obviando las tramas de las últimas tres películas de la secuencia.

Esta nueva entrega, encabezada por tres personajes femeninos, narra la historia de cómo Sarah Connor une fuerzas con la humana-cyborg Grace (Mackenzie Davis) para proteger a Dani Ramos (Natalia Reyes) de un nuevo Terminator (Gabriel Luna) que ha viajado del futuro al año 2022 para matarla.

En medio de la odisea para salvar a Dani, entra en escena una versión envejecida del letal androide T-800 que, tras haber convivido tanto tiempo con personas, ha empezado a adquirir comportamientos humanos.

“Me gustó la idea de seguir siendo una máquina de matar, de seguir siendo el Terminator, pero esta vez habiendo desarrollado una conciencia propia”, relató Schwarzenegger a Efe.

“El humor que implica mostrar ese lado humano de la máquina es lo que ha hecho que la película sea tan entretenida”, explicó el austríaco quien, en esta cinta, encarna un personaje mortífero a la par que cómico y, en ocasiones, entrañable.

“Irónicamente, en esta película Terminator es mucho más humano que Sarah Connor”, apuntó Linda Hamilton, quién reconoció el “desafío” que supuso para ella el proceso de creación de su personaje.

“Es el trabajo emocionalmente más profundo que he tenido que hacer en mi vida”, aseguró la actriz.

En este film, Connor es una mujer que está “sola, amargada y pérdida”, pero “también es fuerte y feroz”. “Trasladarme a ese estado de agonía fue muy duro”, reconoció.

Schwarzenegger, por otro lado, tras pasar más de 35 años interpretando a “Terminator”, confesó sentirse “mimetizado” con su papel.

“En algunos aspectos de mi vida soy como Terminator, me enfrento a la vida sin preocuparme por los obstáculos”, puntualizó.

“No tengo miedo al fracaso, por eso me siento más libre, porque no me preocupo. Si fallo, fallo y me levanto de nuevo”, añadió con un tono casi robótico.

“Sólo los perdedores se quedan en el suelo, pero los ganadores siempre se levantan”, concluyó con epicidad ante la mirada cómplice de su compañera de reparto.

A diferencia de Schwarzenegger, Hamilton, que hace un papel de “tipa dura”, confesó que en la vida real no tiene “absolutamente nada que ver” son Sarah Connor. “Es todo actuación”, admitió entre risas.

Aunque ambos son los rostros míticos de la franquicia, “Terminator: Destino Oscuro” cuenta con un nuevo elenco de protagonistas añadidos. Los jóvenes actores reconocieron en una entrevista con Efe que el rodaje fue de lo más exigente.

“Trabajábamos catorce horas al día, así que mantener la fuerza de las peleas durante toda la grabación fue todo un reto”, recordó el actor Gabriel Luna, que se estrena en la saga como un nuevo modelo de Terminator.

Además de mucha acción, en la proyección subyacen otros temas como el empoderamiento de la mujer. A diferencia de anteriores películas, en esta entrega la importancia de los personajes femeninos no radica en sus capacidades reproductivas sino en sus propias aptitudes.

Otro elemento que se introduce en el argumento es la representación de la cultura mexicana, mostrando escenas de la vida cotidiana en el país y manteniendo los diálogos entre los personajes en versión original.

“Lo bueno de Tim, el director, es que quería que la película fuera real. Si no tenía sentido que los personajes hablaran en inglés, entonces se hacía todo en español”, apuntó la actriz colombiana Natalia Reyes.

“Intentó ser muy respetuoso con la cultura mexicana y con los latinos que irán a ver la película. Este es uno de los motivos por los que estoy tan orgullosa de ella”, añadió.

El rodaje se llevó a cabo en varias localizaciones de España donde se recreó la ciudad de México y, además, el reparto cuenta con intérpretes como Alicia Borrachero, Tristán Ulloa o Enrique Arce.

“Creo que esta película honra todas las cosas que hicieron que las películas originales fueran tan increíbles, pero esta vez con un nuevo director y con una nueva perspectiva. Creo que la gente va a estar muy emocionada”, aseguró la actriz y protagonista Mackenzie Davis.

“Yo soy un fanático empedernido de la franquicia de Terminator y puedo decirte sin tapujos que la película es buena”, concluyó Luna. EFE