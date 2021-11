Terol afirma disfrutar más ahora del título que cuando lo ganó hace 10 años

Valencia, 11 nov (EFE).- El expiloto Nico Terol conmemora los diez años del título mundial de motociclismo que ganó en el circuito Ricardo Tormo, el último que se disputó en la categoría de 125 cc, y aseguró que ahora mismo disfruta más de su título que cuando lo consiguió.

En noviembre de 2011, Nico Terol se convirtió en el cuarto campeón de la categoría pequeña del Aspar Team en seis temporadas, escudería en la que ahora es responsable de los pilotos junior.

“Jugarme el título en Valencia, en el Circuit Ricardo Tormo, donde me había formado desde pequeño en la Fórmula de Campeones que ideó Jorge Martínez “Aspar”, que era mi jefe de equipo en ese momento, poder ser el primer campeón del mundo de la Cuna de Campeones... fue un honor y una presión', reconoció en una entrevista facilitada por el Aspar Team.

'Se me hizo eterno el fin de semana. Estaba con mi gente, pero mi cabeza estaba en otro sitio, centrado en acabar. Ahora, diez años después, lo estoy disfrutando más que cuando lo conseguí o la semana posterior. Lo aprecias más con el tiempo”, continuó.

El expiloto valenciano confesó que 'lo pienso y se me pone una sonrisa de oreja a oreja. Ese día, ver las caras de mi equipo, de mi familia, todos celebrando en el muro... Fue bestial. Si empiezo a pensar más allá, recuerdo el susto que tenía encima la noche de antes con el tiempo. Hablaba con mi padre y con mi madre, les pedí que miraran todas las webs del tiempo, para ver qué pasaría el domingo, por si llovía o no, deseando que no lloviera. Ellos me dijeron que me concentrara en lo que dependía de mí”.

Terol recordó cómo fue aquella temporada ante rivales como Johann Zarco o Maverick Viñales, y las enseñanzas que le dejó ese título.

“Empecé la temporada con la buena noticia de que sería compañero de Héctor Faubel, que siempre había sido un referente para mí, pero enseguida me di cuenta de que sería mi primer rival. Éramos amigos, pero siempre nos guardábamos algo en la manga. Yo quería luchar por el título y que nada me distrajera. Empecé muy bien el campeonato, pero surgió Johann Zarco como rival, luego llegó también Maverick Viñales', apuntó.

'Encadené varias victorias al principio, pero en Assen el primer día me rompí el metacarpiano, salí infiltrado al cronometrado y estaba muy detrás y, en mi último intento de hacer una buena vuelta, me caí a 220 km/h porque me levantó el viento y me dañé el dedo. Me dio rabia, pero pensé: 'todavía queda campeonato'. Y en Mugello, con el estrés de haber fallado en Assen, gané', rememoró.

'En Brno tuvimos un problema con la moto y ahí pensé que podía perder el campeonato. Fueron unos días duros en casa, de bajón moral, pero reseteé y volví con fuerza. Más tarde, en la gira asiática, nos pasó de todo y cuando más tenía que perder, la muñeca me hacía tope e iba al 70%. Llegamos a Valencia con 20 puntos sobre Zarco y pensé que habría justicia, que tenía que centrarme en lo que dependía de mí porque lo iba a conseguir”, añadió.

Terol comentó que con la experiencia ha aprendido que hay que saber disfrutar más del momento y que cuando llega una crisis no hay que darle la importancia que entonces le daba.

'Si viene un mal momento, hay que dejarlo pasar y seguir haciendo lo que depende de uno mismo. Hay que saborear más los buenos momentos, no quiere decir celebrar durante veinte días una victoria, pero sí disfrutarlo, revivirlo, porque cuando no tienes esos buenos momentos, que son difíciles de conseguir, te das cuenta del valor que tienen”, concluyó. EFE

