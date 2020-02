Testigo de Weinstein defiende debilidad de la memoria con el paso del tiempo

Nueva York, 7 feb (EFE).- La defensa de Harvey Weinstein, el productor de cine acusado de violación, llamó este viernes a testificar a una experta en psicología que argumentó que con el paso de los años la memoria se debilita y es más susceptible de ser completada con 'memorias falsas'.

Ante la Corte Suprema de Nueva York, la psicóloga Elisabeth Loftus insistió en que la adquisición de la memoria puede verse afectada por factores como el alcohol, las drogas, la iluminación, la cobertura mediática o los eventuales interrogatorios sobre el suceso, informaron varios medios locales.

'Con el paso del tiempo, la memoria se hace cada vez más débil y se vuelve más vulnerable a informaciones posteriores al evento', dijo Loftus preguntada por la abogada Diana Fabi Sampson.

La defensa del empresario de Hollywood argumenta que las seis mujeres que acusan a Weinstein de acoso sexual y violación consintieron las relaciones sexuales que posteriormente denunciaron, se inventaron o tergiversaron los hechos o intentaron aprovecharse del productor en beneficio de su carrera profesional.

Una de las testigos, Annabella Sciorra, asegura que Weinstein la violó hace más de 25 años, en el invierno de 1993-1994.

Su testimonio es clave para la Fiscalía en su intento de demostrar que Weinstein tenía un patrón de comportamiento de depredador sexual.

Por su parte, la defensa del que fuera el todopoderoso magnate del cine en California ha intentado buscar inconsistencias en su relato, al igual que en el del resto de las testigos.

La defensa de Weinstein comenzó ayer a convocar a sus testigos con el objetivo de defender la inocencia de su cliente.

La vista de este viernes coincidió con la publicación de una entrevista por parte del diario The New York Times en la que Donna Rotunno, abogada del productor de cine, aseguró que ella nunca ha sido asaltada sexualmente porque siempre ha evitado ponerse en una situación vulnerable con un hombre.

'Nunca he bebido demasiado, nunca he ido a casa de alguien que no conociera, nunca jamás me he puesto en una situación vulnerable', dijo.

Para Rotunno, las mujeres deben ser conscientes de lo que 'potencialmente' puede ocurrir en una situación como ir a casa de un hombre al final de la noche después de cenar y haber bebido.

'Las mujeres deben ser muy claras sobre sus intenciones, deben estar muy preparadas ante las circunstancias a las que se ponen y, en ningún momento, las mujeres deben tomar los mismos riesgos que toman los hombres', dijo.

Además, apuntó que si ella fuera 'un hombre en el mundo de hoy en día, antes de involucrarse en un comportamiento sexual con cualquier mujer, les pediría firmar un documento de consentimiento'.

Porque para ella, es 'fácil' que después de que dos personas mantengan una relación sexual, 'un día después, dos días después cinco días después o 27 años después, una de ellas dice ¿sabes que eso no fue lo que pasó?'. EFE