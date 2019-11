$!Thalía sorprende a sus fans con un realista disfraz de Doctor Strange

View this post on Instagram

Siempre he disfrutado las caracterizaciones... planear los vestuarios, maquillaje, peinado y meterme en personaje. ¡Y este me lo disfruté muchísimo! Soy fan de la película #drstrange y de su perseverancia para encontrar balance en su vida. ¿Tú? ¿Quién fuiste para este #halloween ??????????????? I have always loved planning the costumes, make-up and hairstyle in order to fully immerse myself in the character. And with this one, I had a blast! I am a fan of the #DrStrange movie and his perseverance to find balance in life. What about you? Who did you dress as for Halloween?