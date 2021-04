'The Black Keys' anuncia su décimo álbum y presenta una de sus canciones

Nueva York, 15 abr (EFE).- El dúo estadounidense de rock 'The Black Keys' anunció este jueves el lanzamiento el próximo 14 de mayo de su décimo álbum, 'Delta Kream', en el que vuelve al blues que influyó los primeros años de su carrera, y presentó una de las canciones, 'Crawling Kingsnake', una versión del himno de John Lee Hooker.

Además de 'Crawling Kingsnake', que ya puede escucharse, el disco rinde homenaje a clásicos como 'Poor Boy a Long Way From Home' y 'Going Down South', de R. L. Burnside, e incluye, asimismo, versiones de cinco canciones de la leyenda del blues Junior Kimbrough.

Los miembros del grupo, el cantante y guitarrista Dan Auerbach y el batería Patrick Carney, grabaron el álbum de 11 canciones en Nashville (Tennessee), donde contaron con la colaboración del guitarrista Kenny Brown y el bajista Eric Deaton, cuyo trabajo original inspiró 'Delta Kream'.

'Hemos hecho este álbum para honrar la tradición del country blues de Mississippi que nos influyó cuando estábamos empezando. Estas canciones son ahora igual de importantes para nosotros que cuando Pat y yo empezamos a tocar juntos', explicó en un comunicado Auerbach.

'Fue una sesión muy inspiradora de Pat y yo con Kenny Brown y Eric Deaton en círculo, tocando estas canciones. Se sintió muy natural', agregó.

Por su parte, Carney señaló que 'la sesión fue planeada sólo días antes y no se había ensayado nada'.

'Grabamos todo el álbum en unas 10 horas, a lo largo de dos tardes al final de nuestro tour 'Let's Rock'', concretó el batería.

'Delta Kream', publicado por Nonesuch Records, se publica después de su disco 'Let's Rock' de 2019, que le valió al grupo musical su cuarto número uno en la lista Billborad's Top Rock Albums.

'The Black Keys' se formó en 2001 en Akron (Ohio), aunque su éxito comercial no llegó hasta 2010 con su disco 'Brothers', con el que se llevaron tres premios Grammy.

Tras cinco años de éxitos, Auerbach y Carney decidieron dedicarse a sus proyectos individuales, tras lo que regresaron en 2019 para continuar su carrera conjunta, que les ha llevado a recibir un total de cinco premios Grammy y otras ocho nominaciones del prestigioso galardón musical. EFE