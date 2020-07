'The Handmaid's Tale' y 'The Crown', entre nominadas al Emmy a mejor drama

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- 'The Handmaid’s Tale' y 'The Crown' competirán por el Emmy a la mejor serie dramática, una categoría en la que también fueron nominadas 'Killing Eve', 'The Mandalorian', 'Better Call Saul', 'Ozark', 'Stranger Things' y 'Sucession', anunció este martes la Academia de la Televisión en EE.UU.EFE

