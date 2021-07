Los Ángeles (EE.UU.), 13 jul (EFE).- 'The Boys', 'Bridgerton', 'The Crown', 'The Handmaid's Tale', 'Lovecraft Country', 'The Mandalorian', 'Pose' y 'This is Us' fueron nominadas al Emmy a la mejor serie dramática, anunció este martes la Academia de la Televisión de Estados Unidos. EFE

