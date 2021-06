'The Many Saints of Newark', precuela de 'The Sopranos', presenta su tráiler

Los Ángeles (EE.UU.), 29 jun (EFE).- La película 'The Many Saints of Newark', que servirá como precuela de la emblemática serie 'The Sopranos' (1999-2007) y que se estrenará el próximo 1 de octubre, presentó este martes su primer tráiler.

Este adelanto de 'The Many Saints of Newark' muestra a un Tony Soprano de adolescente en las calles de Nueva Jersey (EE.UU.), con escaso interés por el instituto, que se mete en más de una pelea y que poco a poco se adentra en los negocios mafiosos de su familia.

'Las leyendas no nacen: se hacen', se lee en este tráiler de algo más de dos minutos y que termina con la famosa música de la cabecera de 'The Sopranos'.

Tras numerosos retrasos debidos en gran parte a la pandemia, 'The Many Saints of Newark' se estrenará a la vez en cines y en la plataforma HBO Max el próximo 1 de octubre.

Michael Gandolfini, hijo del fallecido James Gandolfini que brilló como Tony Soprano en la serie, interpreta en esta película a una versión joven del personaje de su padre en 'The Sopranos'.

La acción de esta cinta sobre la mafia se centra en los años 60 y narra los enfrentamientos entre afroamericanos y descendientes de italianos en Newark (EE.UU.)

Michael Gandolfini está acompañado en el elenco por Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta y Vera Farmiga.

Warner Bros., el estudio detrás de esta película, confía en que el estreno de esta cinta en el último tramo de 2021 pueda ayudar a que 'The Many Saints of Newark' entre en las apuestas para la temporada de premios de Hollywood de 2022.

David Chase, el creador de 'The Sopranos', escribió el guion de este largometraje junto a Lawrence Konner ('Mona Lisa Smile', 2003).

Alan Taylor ha dirigido esta película tras haber firmado como realizador varios episodios de 'The Sopranos' y de otras series de prestigio como 'Game of Thrones' (2011-2019). EFE