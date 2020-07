'The New Mutants' mantiene su estreno en cines a pesar del coronavirus

Los Ángeles (EEUU), 23 jul (EFE).- 'The New Mutants', la nueva película de Marvel derivada de la saga de 'X-Men', mantiene su estreno fijado para el 28 de agosto a pesar de los aplazamientos de superproducciones como 'Mulan' y 'Tenet' por el coronavirus.

Durante una presentación en el evento 'Comic-Con@Home', el reparto de la serie avanzó el comienzo de esta cinta, cuyo lanzamiento se esperaba desde hace dos años y a día de hoy es el único gran proyecto de Hollywood que mantiene su fecha fijada en el calendario.

Desde que se difundieran las primeras imágenes del proyecto en 2017, la película ha vivido numerosos contratiempos encadenados y rumores de que necesitaba muchos retoques hasta el punto de rodar nuevas escenas.

Incluso el director de 'The New Mutants', Josh Boone (“The Fault in Our Stars”), llegó a ironizar con que la película está maldita y caerá un meteorito cuando finalmente se estrene.

Para calmar a los fanáticos de esta saga, se presentó este jueves un adelanto en el que aparece Maisie Williams, famosa por interpretar a Arya Stark en 'Game of Thrones'; la intérprete de origen latino Anya Taylor-Joy, conocida por cintas como 'The Witch' (2015) o 'Split' (2016); y la brasileña Alice Braga, popular por haber protagonizado la versión estadounidense de 'La reina del sur'.

La trama de 'The New Mutants' se basa en una serie de cómics creada en los años 1980 que expandió el universo de 'X-Men' y se centraba en las aventuras de un grupo de mutantes adolescentes con habilidades extraordinarias que están internados en una especie de psiquiátrico.

Al tiempo que se presentaba esta cinta, Disney confirmaba que aplazará el resto de sus estrenos por el coronavirus, lo que supone que la nueva versión de 'Mulan' queda sin fecha de lanzamiento y las próximas películas de 'Avatar' y 'Star Wars' no llegarán hasta 2022 y 2023, respectivamente.

Hollywood estaba muy pendiente de 'Mulan' y 'Tenet', de Christopher Nolan, ya que eran dos títulos que declinaron lanzarse por internet y estaban llamados a ser las superproducciones que atrajeran al público a los cines durante la reapertura en verano. EFE

