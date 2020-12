'The Paris Review', la invención de un género entre periodismo y literatura

Jose Oliva

Barcelona (España), 1 dic (EFE).- Escritores como Faulkner, Hemingway, Céline, Simenon, Borges, Kerouac, Cortázar, Yourcenar, García Márquez o Eco fueron entrevistados en su día por la legendaria revista 'The Paris Review', que inventó un género entre el periodismo y la literatura y que la editorial Acantilado reúne en una antología.

'The Paris Review' es una revista literaria trimestral en inglés con base en Nueva York, fundada en París en 1953 por Harold L. Humes, Peter Matthiessen, y George Plimpton, quien fue su editor durante cincuenta años hasta su muerte en 2003.

La editora de Acantilado, Sandra Ollo, admitió este martes que hasta 2011 no conocía la revista y en España solo se había publicado un pequeño volumen con alguna de las entrevistas, pero cuando la leyó quedó 'fascinada', desde la primera que inauguró la serie 'Writers at Work', la de E.M. Foster, que también abre la nueva antología.

En 2012, prosigue, la editorial ya exploró la posibilidad de publicar 'una antología propia' y fue el mismo editor Jaume Vallcorba quien le encargó el proyecto a Ollo.

En el primer volumen de este estuche especial que elaboró el sello español se incluyen entrevistas realizadas hasta 1983, que 'dan voz a los autores imprescindibles de la literatura de la última mitad del siglo XX, a los que, en algún caso, hemos tenido un acceso limitado'.

Con cien entrevistas se cubre, según Ollo, 'el friso de la narrativa y la poesía desde mediados del siglo XX hasta principios del XXI' con 'la selección más exhaustiva jamás publicada en castellano de estas entrevistas'.

Se trata, según la editora, de 'cien retratos literarios' que abarcan la época dorada de la literatura universal del pasado siglo: Forster, Hemingway, Faulkner, T.S. Eliot, Ezra Pound, W.H. Auden, Robert Lowell, Isak Dinesen, Eudora Welty, Elizabeth Bishop o Boris Pasternak.

También Robert Frost, Céline, Georges Simenon, Borges, Jack Kerouac, Raymond Carver, Cortázar, Milan Kundera, Derek Walcott, Marguerite Yourcenar, Gabriel García Márquez, Iris Murdoch, Margaret Atwood, Nadine Gordimer, Don DeLillo, Susan Sontag, Ian McEwan, Paul Auster, Murakami, Salman Rushdie, Umberto Eco o Javier Marías.

'Para muchos será una antología incompleta porque falte algún autor que sea imprescindible, y otros echarán en falta mayor equidad con las voces femeninas, pero en los primeros treinta años de la revista no había muchas voces de escritoras entrevistadas', admite.

El segundo volumen concluye en 2012 con la entrevista a Roberto Calasso, lo que para Ollo supone 'un guiño hacia uno de los grandísimos editores, al frente de Adelphi'.

El lector encontrará hallazgos como que 'un tipo tan peculiar' como Houellebecq ya tenía un antecedente en Céline.

El resultado es, según la editora, 'un género que cabalga entre el periodismo y la literatura, que tiene el mérito de conseguir un formato con un sentido narrativo', a consecuencia de que 'todas las entrevistas estaban muy editadas y trabajadas en colaboración con los propios entrevistados durante varios días'.

Aunque estén muy editados, los textos 'son perfectos pero no perfeccionistas' e incluso hay momentos en los que el entrevistado quizá habría quitado algo más, y 'en ningún momento pierden frescura'.

Preguntada por si hubiera incluido alguna entrevista más en particular, Sandra Ollo responde que 'habría cogido la segunda entrevista a Joan Didion, que se enfrentó a los entrevistadores en 1978 y 2006, y también habría incluido la de Enrique Vila-Matas, hecha este 2020'.

En el doble volumen se recoge asimismo una de las pocas excepciones de entrevistados no estrictamente narradores, en este caso al cineasta Billy Wilder, uno de los 'amores cinematográficos' de Ollo.

La editora recuerda que 'todo en The Paris Review era estética, desde su diseño a los mismos anuncios con los que se financiaban' y, por esta razón, también han querido hacer un homenaje a esa estética de los años 50 y 60 con 'una cubierta con pequeños retratos hechos por el artista Perico Pastor para esta ocasión'.

En la presente edición trabajaron en la traducción cuatro personas: María Belmonte, Javier Calvo, Gonzalo Fernández Gómez y Francisco López Martín, 'para evitar homogeneizar estilos y tonos de los diferentes entrevistadores de la revista y representar así el mosaico de voces de manera más fidedigna'.

Aunque la intención de Acantilado era trabajar con la entrevista en español de los autores hispanos, no fue posible encontrarlas en los archivos de 'The Paris Review' y tuvieron que partir de la versión en inglés de los encuentros con Javier Marías, Cela, García Márquez o Cortázar.

Sin pretender generar un canon, en el que Ollo no cree demasiado, The Paris Review crea un género, en el que 'el lector descubre los alrededores de un autor, no tanto como ejercicio de voyeurismo, sino como construcción o deconstrucción de ese autor para desmontar clichés que tenemos establecidos de algunos escritores'. EFE