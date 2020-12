The Wilds', una fiesta de pijamas distópica que recordará a 'Lost

Javier Romualdo

Los Ángeles (EE.UU.), 16 dic. (EFE).- ¿Un cruce entre 'Lost' y 'The Truman Show'? La gran apuesta televisiva de Amazon ,'The Wilds', recuerda irremediablemente a las dos producciones, aunque esta serie sobre unas adolescentes supervivientes a un accidente de avión 'quiere ir más allá', aseguran sus creadores.

A mitad de camino entre un drama adolescente y una ficción distópica, el formato ideado por un equipo con experiencia en series como 'Daredevil', 'Sex and the City' y 'Six Feet Under' incluye un giro inesperado: las protagonistas no acabaron en esa isla por accidente.

'Es una fiesta de pijamas distópica, una conspiración que en el fondo traslada la idea de sobrevivir en una isla desierta a superar los problemas y traumas propios de la adolescencia', explicó a Efe la productora de 'The Wilds', Amy B. Harris, responsable de éxitos como 'Sex and The City' y 'The Carrie Diaries'.

El uso del 'flashback' para narrar el pasado de las protagonistas mientras aprenden a convivir en una isla paradisíaca son dos aspectos que muchos relacionarán con el fenómeno de 'Lost'.

'Claro que somos conscientes de la referencia, es una serie que cambió la forma de narrar en televisión', argumentó.

Pero la referencia llega hasta ahí, porque en 'The Wilds' no hay fenómenos paranormales, aunque sí una conspiración desconocida por las ocho jóvenes que quedaron varadas en mitad del océano mientras viajaban a un retiro vacacional.

'Como muchas buenas historias, la idea empezó con un corazón roto -definió Harris- Tras una ruptura la guionista, Sarah Streicher, recordó su adolescencia y cómo supero su primer desamor, sus problemas con la alimentación... Todo con lo que lidian las adolescentes'.

Por eso, la dependencia emocional, la bulimia, la presión por cumplir expectativas y otras tensiones familiares centran las emociones de las jóvenes.

A partir de esa idea, guionista y productora crearon un elenco de personajes con diferentes culturas, pasados y personalidades que deberán aprender a convivir en unas circunstancias inspiradas tanto por 'Lord of the Flies' como 'The Truman Show'.

Amazon ha publicitado intensamente la ficción consciente de que puede convertirse en un nuevo fenómeno juvenil, respaldado por la combinación de un elenco de nuevas caras y un equipo con experiencia en dar con la clave del éxito en la pequeña pantalla.

De hecho, si el público responde, ya tienen claro por dónde irá una segunda temporada y cuál será el lugar de cada una de las protagonistas.

EL RETORNO DE RACHEL GRIFFITHS DESPUÉS DE 'SIX FEET UNDER'

Con el permiso de 'Lost', si hay otra serie de los años 2000 que se ha ganado el estatus de culto para los seriéfilos es 'Six Feet Under'. En 'The Wilds', Rachel Griffiths, protagonista de la aclamada tragicomedia, regresa a la televisión estadounidense.

'El guion del primer episodio es uno de los cinco mejores pilotos que he leído nunca. Y tres de ellos nunca se hicieron', destacó a Efe.

El papel de Griffiths no se desvela en el prometedor comienzo; un primer episodio que da pistas sobre el final de la traumática experiencia de las jóvenes para crear más misterio en torno a lo que realmente pasó durante el accidente.

'La autora es una voz de su generación, es una historia con una voz muy profunda, una voz pura que han respetado ejecutivos y productores', prometió la actriz. EFE