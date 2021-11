Thiago se desmarca de los rumores que le relacionan con el Barcelona

Londres, 23 nov (EFE).- Thiago Alcántara se ha desmarcado de los rumores que le relacionan con una posible vuelta al Barcelona y dijo que está concentrado en su trabajo en el Liverpool.

El centrocampista español, que llegó hace año y medio al Liverpool, no ha podido contar con la regularidad de la que sí gozó en el Bayern de Múnich, lo que ha favorecido los rumores que le colocan lejos de Anfield.

'Mi primer año aquí fue interrumpido por el covid y por las lesiones que tuve, pero luego tuve una adaptación muy rápida al equipo', dijo Thiago antes de enfrentarse al Oporto.

'La temporada pasada no fue fácil por muchas razones y este año todo está yendo mejor. Estoy dispuesto a ayudar al equipo de las formas que el entrenador y los compañeros quieren', añadió.

Thiago, que jugó en la cantera del Barcelona, estuvo en el club blaugrana desde 2008 hasta 2013, cuando se marchó al Bayern, pero no quiso hablar sobre una posible vuelta al equipo de la ciudad condal.

'No me importan esos rumores', aclaró Thiago. 'Estoy concentrado en el trabajo que tengo con este equipo. Solo me importa saber cuál es la próxima aventura que tengo aquí en la Premier League y cuántos títulos puedo ganar', apuntó el centrocampista español. EFE

