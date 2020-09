Thiem admite que Medvedev también se mereció estar en la final

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 11 sep (EFE).- El tenista austríaco Dominic Thiem vio cumplido su sueño de alcanzar la final del Abierto de Estados Unidos al vencer este viernes por 6-2, 7-6 (7) y 7-6 (5) al ruso Daniil Medvedev, pero dijo que ambos jugaron una gran semifinal y que su rival también hizo méritos para ganar el partido.

'Después del primer set, que dominé, los dos jugamos un gran tenis y perfectamente podría haber estado 2-1 abajo en el marcador', declaró Thiem al concluir el partido, que se disputó en la pista central Arthur Ashe de Flushing Meadows y duró dos horas y 55 minutos. 'Me encantan estos grandes partidos'.

Thiem, tercero del mundo, de 27 años, que en las seis participaciones anteriores que disputó el Abierto no había conseguido superar los cuartos de final, su mejor resultado en el 2018, dijo que siempre se prepara al máximo para enfrentarse a los mejores y ahora está mejor que nunca.

'Enfrentarme a los mejores muchachos del mundo es por lo que trabajo duro en casa y fuera de temporada', destacó Thiem. 'Estoy muy feliz de haber terminado y lograr la victoria. Fue una gran semifinal'.

El jugador de 27 años mejoró a 3-1 en su serie con Medvedev y ahora está a un partido de su primer título de Grand Slam.

Se convirtió en el primer austríaco en llegar a una final del US Open y está en su segunda final consecutiva de Grand Slam después de terminar segundo este año en el Abierto de Australia.

Pero a diferencia de sus tres finales anteriores en un campeonato importante, las otras dos las jugó en Roland Garros (2018 y 2019). Thiem no se enfrentará a un miembro de los Tres Grandes, el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

Le espera el quinto favorito, el alemán Alexander Zverev, quien también busca su primera corona de Grand Slam, después que en la primera semifinal, se recuperó de dos sets en contra ante el español Pablo Carreño Busta, vigésimo cabeza de serie, y ganó por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-3.

Thiem tiene una ventaja de 7-2 en su rivalidad contra Zverev, algo que considera que para el partido del domingo no tendrá ningún valor, ya que se tratará de hacer el mejor tenis en la pista.

'Es todo o nada', destacó Thiem. 'Va a ser un partido completamente abierto ... Tengo muchas ganas de que llegue. Tenemos una gran amistad y rivalidad. Es increíble que nos enfrentemos en una final de Grand Slam'.

Por su parte, Medvedev, de 24 años, tercer cabeza de serie, que no pudo repetir la final que disputó el año pasado frente a Nadal, reconoció que no comenzó bien el partido, demasiados errores no forzados, pero luego contó con todas las opciones para haber conseguido los dos siguientes.

'Tuve todas las oportunidades para haber tenido el control del partido y del marcador, pero no lo hice y luego los tantos decisivos en los 'tie-break', siempre cayeron de su lado', explicó Medvedev. 'A pesar de la derrota me voy contento con mi juego, aunque pienso que todavía me falta mejorar algo'. EFE