Thiem: 'El Real Madrid es lo máximo y es increíble un austríaco en él'

Madrid, 23 jul (EFE).- El tenista austríaco Dominc Thiem declaró, en una entrevista a EFE, que su compatriota David Alaba 'será una parte muy importante del Real Madrid', en relación al reciente fichaje de su compatriota por el conjunto blanco.

'Tiene ahora 28 años, está en el mejor momento y será una parte muy importante de la primera plantilla los próximos años', añadió el jugador de Adidas.

El actual número seis del ránking ATP, a pesar de reconocerse seguidor del Chelsea, expresó la importancia del Real Madrid como club.

'Me cuesta decir esto porque soy un gran fan del Chelsea, pero probablemente el Real Madrid es el nombre más grande en el fútbol y es increíble que haya un austríaco jugando'.

Además, el actual campeón del US Open, afirmó que le gustaría ir a ver un partido en el estadio Santiago Bernabéu: 'No puedo esperar a verle jugar (Alaba) y a lo mejor el próximo año visito el Bernabéu, que no he estado nunca. Le deseo lo mejor'. EFE

