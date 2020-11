Thiem: 'Ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera'

Londres, 17 nov (EFE).- Dominic Thiem, verdugo este martes de Rafael Nadal en las Finales ATP, aseguró que el triunfo ante el balear ha sido uno de los mejores partidos de su carrera.

'Sí ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera. Lo colocaría cerca del segundo partido de la fase de grupos del año pasado ante Djokovic', explicó el austríaco en rueda de prensa.

'Al final ha sido un partido muy parejo en el que unos pequeños detalles han marcado la diferencia. Es el mejor partido que he jugado desde que volvió el tenis', añadió.

Sobre si le afectaron los tres puntos de partido que no aprovechó en el décimo juego del partido sobre el saque de Nadal, Thiem lo negó y apuntó que no los perdió él, sino que los salvó Rafa.

'No tuve problema con ello. Me puse un poco nervioso porque tuve oportunidades para ganarlo, pero él lo jugó mejor que yo. Me sorprendió con su servicio y no pude hacer nada. No los perdí yo los salvó él', aseveró. EFE