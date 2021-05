Thiem: 'He rendido mejor de lo que esperaba'

Madrid, 8 may (EFE).- El austríaco Dominik Thiem se mostró más que conforme con su papel en el Mutua Madrid Open a pesar de la derrota en semifinales contra el alemán Alexander Zverev que le apartó del torneo.

'No fue suficiente contra Sascha que jugó muy bien. Sacó muy bien a 227, 228 y así no puedes hacer mucho. Fue mejor. Lo acepto totalmente. En cualquier caso estoy feliz con la semana que he hecho. No hubiera pensado llegar a semifinales. No puedo quejarme de nada', asumió Thiem, que apenas ha competido en este 2021 y que ha arrastrado molestias físicas a lo largo de la temporada.

'Tengo cosas que mejorar para la próxima semana y también para más adelante. Entrenar mucho en Roma e intentar jugar incluso mejor que en Madrid', dijo el austríaco, dos veces finalista en Madrid, sin éxito.

'Ha sido mejor de lo que esperaba. He estado en una forma aceptable y hay que mejorar aunque sea para mantener la intensidad durante toda la semana. En cualquier caso soy optimista. Especialmente por la confianza que he adquirido. Feliz de ver que estoy en el camino correcto', insistió Thiem. EFE