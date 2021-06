Thiem: 'Me siento bien, pero en hierba nunca se sabe'

Calviá (Mallorca), 20 jun (EFE).- El tenista austríaco Dominic Thiem ha afirmado este domingo que se siente 'bien' para afrontar con garantías el Mallorca Championschip ATP, aunque ha matizado que en hierba, la superficie del torneo balear, 'nunca se sabe'.

'Después de Roland Garros (Thiem perdió en primera ronda este año con el español Pablo Andújar) necesitaba practicar, ajustar mis golpes y es lo que he hecho en Austria y ahora en Mallorca', ha señalado el tenista número cinco del mundo en una rueda de prensa telemática en inglés celebrada en el Country Club de Santa Ponsa.

El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, primer Grand Slam de su carrera, ha insistido en que tras la decepción de París lo más importante para él ha sido recuperar sus mejores sensaciones.

'He trabajado muy duro para mejorar mi juego, la movilidad de mis piernas, mis movimientos en la pista, y ya me siento mejor', explicó Thiem, quien también se refirió a su renuncia a los Juegos Olímpicos de Tokio.

'Me hacía mucha ilusión, era un sueño jugar en Tokio, pero no pensaba que este año iba a ser tan duro, tan especialmente difícil para mi. Ahora debo intentar recuperar lo mejor de mi juego para no perder puestos en la clasificación, y prepararme para los Juegos de (París) 2024', confesó.

Thiem, que perdido dos finales del Torneo de Roland Garros (2018 y 2019) ante Rafael Nadal en ambas ocasiones, y una final del Abierto de Australia (2020) tras caer ante Novak Djokovic, destacó la labor de su entrenador, el chileno Nicolás Massú.

'Su influencia siempre es positiva para mi. Tiene energía y me la transmite. Me ha ayudado mucho cuando yo no me he sentido muy bien en una pista', precisó.

Finalmente, el tenista austríaco elogió las pistas de hierba del Mallorca ATP y aseguró que va avanzando en la preparación con vistas a Wimbledon.

'Aquí estoy muy bien, me encanta Mallorca y venir ha sido una muy buena decisión', apuntó Dominic Thiem. EFE