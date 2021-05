Thiem: 'Mis expectativas en Madrid son bajas'

Madrid, 4 may (EFE).- El austríaco Dominik Thiem, tercer favorito, que alcanzó los octavos de final del Mutua Madrid Open tras vencer al estadounidense Marcos Giron por 6-1 y 6-3 y que volvió a la competición después de mes y medio, reconoció que las expectativas en la Caja Mágica 'son bajas' y que su auténtico reto es llegar al máximo nivel a Roland Garros.

Thiem, finalista dos veces en Madrid, no compite desde los cuartos de final en Dubai. Unas molestias en la rodilla derecha le apartaron de los torneos.

'En marzo me sentía mal en general. Incluso entonces tenía en mi cabeza el gran objetivo de Roland Garros. Eso está aún en mis expectativas que son muy altas. Ahí es donde quiero estar en la cima de mi juego. Aquí en Madrid, sinceramente, hace dos semanas no estaba seguro de poder jugar aquí, así que las expectativas son bajas', reconoció el austríaco.

'Una victoria como esta ya es un gran éxito porque tengo la oportunidad de jugar otro partido en un nivel superior. Las expectativas aquí son bajas y espero que aumenten de un torneo a otro', insistió.

Thiem regresó a las pistas con una victoria convincente. No tuvo ansiedad y contra el estadounidense Giron se encontró mejor de lo que esperaba. 'No había ansiedad pero no estaba seguro de cómo iban a ir las cosas. El juego funcionó muy bien en los últimos días de entrenamiento pero siempre lo hice en las canchas exteriores que son más rápidas y pequeñas así que no estaba seguro de cómo sería el partido en la pista central'.

'Hubo cosas que facilitaron un poco el partido después de tanto tiempo como las condiciones de Madrid que son muy buenas para mí. Tengo recuerdos increíbles en esta pista donde he jugado alguno de los mejores partidos de mi carrera. Por eso creo que todo salió tan bien', añadió el número cuatro del mundo.

Thiem relató que aún le quedan cosas para estar al máximo nivel. 'Para mi juego necesito un cien por cien de energía. No soy un jugador que puede servir en un determinado partido o bajar la intensidad y seguir ganando. Necesito el cien por cien en todos los aspectos de mi juego. No pude poner eso en doha, Dubai o el tramo final del Abierto de Australia. Por eso era mejor tomar un descanso. Era mejor volver cuando estuviera a un cien por cien en todos los aspectos', apuntó. EFE