Thiem sobre Tsitsipas: 'Luchará por los grandes títulos en el futuro'

Londres, 17 nov (EFE).- Derrotado por el griego Stefanos Tsisipas en el último partido de las Finales ATP, el austríaco Dominic Thiem no dudó en señalar sobre su verdugo que 'luchará por los grandes títulos en el futuro'.

'Jugó muy bien hoy. Lo ha hecho durante todo el torneo. Quiero decir, él es el campeón, y se lo merece al cien por cien. También creo que es genial para el tenis, porque tiene un estilo de juego muy atractivo, con un revés a una mano, una gran técnica y muy bonita', dijo Thiem sobre el nuevo Maestro.

'Es genial que esté en la cima. Es grandioso y va a luchar por los grandes títulos en el futuro. Estoy seguro al cien por cien', zanjó sobre el asunto.

Thiem descubrió que el martes se sintió mal y se temió lo peor. 'Honestamente, me desperté el martes por la mañana sintiéndome fatal y pensando en las peores cosas, porque me sentía muy mal y todo eso. Y ese martes jugué este legendario partido contra Novak, y me puse mucho mejor con mi cuerpo', comentó.

'Esto es algo que me llevo, que todavía puedo jugar un gran tenis. Y luego por supuesto que es un resultado asombroso para mí, conseguido en un torneo que tiene la pista dura más rápida de todo el año, diría yo. Así que me llevo un montón de aquí', dijo Thiem orgulloso de su trabajo.

'En general, estoy bastante contento con mi juego y con mi temporada, especialmente después del US Open. Es una gran, gran decepción ahora mismo, pero al final diría yo, que todo ha sido positivo al 90 por ciento esta temporada', analizó sobre el 2019.

'Es una derrota muy decepcionante, muy difícil de digerir. Pero al mismo tiempo he conseguido algunas victorias increíbles también, esta semana', dijo Thiem en plan positivo. EFE.