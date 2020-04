Thierry Frémaux apunta a una posible alianza de Cannes y Venecia

Los Ángeles (EE.UU.), 15 abr (EFE).- Tras constatar que el Festival de Cannes no podrá celebrarse en junio o julio, como esperaba, su director, Thierry Frémaux sigue buscando una salida para no perder todo el trabajo ya hecho y no descarta celebrarlo en otoño o llegar a una alianza con la Mostra de Venecia.

En una entrevista con Variety, Frémaux asegura que estos días ha estado en contacto con el director de Venecia, Alberto Barbera, que también está preocupado ante la posibilidad de que el virus les obligue igualmente a suspender la Mostra.

'Desde el comienzo de la crisis hemos hablado de la posibilidad de hacer algo juntos si Cannes era cancelado. Seguimos discutiendo sobre ello', asegura Frémaux, sin precisar en qué podría consistir esa colaboración.

Además, señala que otros festivales también les han invitados a hacer algo con ellos y cita a los de Locarno (Suiza), San Sebastián (España) y Deauville (Francia). 'Son gestos que nos emocionan mucho', resaltó el director de Cannes.

Frémaux es además director del Festival Lumière, que se celebra en octubre en Lyon (Francia) y que podría asumir algunos de los estrenos que no se puedan realizar en Cannes.

Su objetivo es 'estar presente en otoño para contribuir a la celebración de la vida, el nuevo arranque de la industria y la reapertura de salas de cine'.

'El cine y sus industrias están amenazados. Tendremos que reconstruir y reafirmar su importancia con energía, unidad y solidaridad', agrega.

Otra de las ideas de Frémauz es establecer una etiqueta 'Cannes 2020' para todas las películas que ha visto el comité de selección y que les han gustado, para ayudarlas en su promoción después del verano.

Y asegura que el comité seguirá viendo las películas que les han enviado hasta comienzos de junio.

Respecto a la posibilidad de celebrar la edición de manera virtual, Frémaux reiteró que 'no tendría ningún sentido' teniendo en cuenta lo que es el Festival de Cannes.

Ni tampoco hacerlo más corto o con menos secciones. 'Si el Festival de Cannes se celebra, lo hará de forma completa' y si finalmente se lleva a cabo 'significará que la vida ha ganado'.

Que no será este verano, es un hecho. Pero el responsable de Cannes no descarta que sea en otoño. 'Los festivales de otoño podrían ser cancelados o podríamos empezar a ver un cielo más despejado con la llegada del verano, que nos de la posibilidad de ver los meses siguientes desde una perspectiva nueva'.

'Lo que todo el mundo debe saber es que si luchamos no es por el festival en sí mismo sino para apoyar el relanzamiento económico del sector en su conjunto, a escala global: las películas,los artistas, los profesionales, las salas y sus espectadores'. EFE