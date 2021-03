Thomas De Gendt: 'Es muy especial para mí ganar en Barcelona'

Barcelona, 28 mar (EFE).- El belga Thomas De Gendt (Lotto Souval) explicó que 'es muy especial' para él 'ganar en Barcelona' tras imponerse en la última etapa de La Volta Ciclista a Catalunya, con final en el tradicional circuito de Montjüic de Barcelona.

'Los primeros días no fueron muy buenos, pero en los últimos días me sentí mejor, y para mí es muy importante ganar en esta ciudad tan bonita', añadió De Gendt, que suma ya cinco victorias en La Volta.

Respecto a su ataque en la subida del castillo, dijo que tomó la iniciativa, 'porque era consciente de que si esperaba a llegar al esprint con Mohoric él tenía más posibilidades de ganar'.

Y elogió La Volta a Catalunya, que ha cumplido su edición número 100: 'Me gustan el terreno y las etapas, me gustó la contrarreloj, me siento muy cómodo aquí'. EFE

