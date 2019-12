Thunberg: 'haremos lo posible para que la crisis climática no se ignore más'

Amaya Quincoces y Macarena Soto

Madrid, 6 dic (EFE).- La activista ambiental sueca Greta Thunberg ha dicho este viernes en Madrid que la juventud hará todo lo posible para que la crisis climática 'no se ignore nunca más', tras precisar que aunque las movilizaciones han conseguido cosas 'aún no ha habido una victoria' frente a este grave problema.

Thunberg ha ofrecido una multitudinaria rueda de prensa en Madrid, acompañada de varios activistas internacionales del movimiento Fridays For Future (FFF), antes de participar en la marcha por el clima, que recorre la principal arteria de la capital española, con la participación prevista de miles de personas.

La joven activista, que fue candidata este año al Premio Nobel de la Paz, ha destacado 'el mayor nivel de concienciación' que está adquiriendo la sociedad respecto a la gravedad de la crisis climática, y ha reconocido que se han conseguido 'un montón de cosas y se ha generado opinión', aunque ha precisado que 'eso no es suficiente'.

Se están dando pasos, aunque insuficientes porque las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, ha advertido preocupada la mediática activista, que con solo 16 años es ya todo un icono ambiental tras haber movilizado en los últimos meses a millones de personas.

La sueca Thunberg es un referente entre millones de jóvenes que se están movilizando en todo el mundo y que siguen el ejemplo de sus sentadas iniciadas en verano de 2018 cada viernes ante el parlamento de su país para pedir medidas más contundentes contra la crisis climática.

En 2019, se batirá un nuevo récord de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, con un aumento previsto del 0,6 por ciento respecto al año pasado, ha recordado la joven activista, quien urgió a los políticos 'a no perder ni un minuto más y actuar ya'.

Lo único que 'queremos ver es acción real, y eso no está pasando', lamentó Thunberg. 'Por supuesto, que hemos conseguido cosas, pero si miramos desde diferentes puntos de vista, no hemos logrado nada', ha zanjado contundente la joven, con aspecto cansado, tras una intensa jornada, después de su viaje durante toda la noche en un tren desde Portugal.

LA DEFERENCIA DE THUNBERG CON EL RESTO DE ACTIVISTAS

Tímida, con una sudadera rosa palo y arropada por otros tres activistas de Fridays For Future en medio de un sencillo escenario, Thunberg pidió amablemente, durante el transcurso de la rueda de prensa a los periodistas, más de doscientos, que también preguntaran al resto y no solo a ella.

'Yo solo soy una activista', como cualquier otra; 'no tienen por qué escucharme a mí antes que a nadie, pero es muy importante explicar la situación del cambio climático en otros países, así que por favor, preguntad al resto de mis compañeros también', sugirió.

ESPERO 'HONESTAMENTE' QUE LA COP DEJE ALGO CONCRETO

Greta Thunberg ha dicho que espera 'honestamente' que la Cumbre del Clima en Madrid o COP25, que tendrá que dar el pistoletazo de salida para la presentación de compromisos contra la crisis climática más ambiciosos, deje 'algo concreto' que permita avanzar y aumente 'la concienciación' entre la población.

'Hay una urgencia palpable' en torno a la necesidad de tomar medidas contra el cambio climático, pero 'ahora mismo no parece que la gente lo entienda de esa manera', ha lamentado la joven quien nada más llegar esta mañana a Madrid, se presentó por sorpresa en el recinto de la cumbre del clima, causando todo un revuelo mediático.

La COP25 es 'relevante', pese al traslado de su sede a última hora a Madrid desde Chile, y las negociaciones tienen que ser útiles, porque se agota el tiempo; 'no podemos esperar a la COP26', que se celebrará el año próximo en Glasgow (Reino Unido), añadió.

'No podemos permitirnos medio año más, no podemos permitirnos más días para tomar una acción real'; la COP25, que es el último paso antes de la implementación del Acuerdo de París en 2020, 'no es una cumbre menor y sus resultados no pueden ser pospuestos, ha enfatizado. EFE

