Tiago Lopes, el portugués nominado al Golden Boy que está sin club

Lisboa, 26 ago (EFE).- En 2019 ganó la Youth League con el Oporto y este año entró en la lista de 100 nominados al Golden Boy, pero a pesar de los reconocimientos el joven Tiago Lopes, internacional con las selecciones sub-19 y sub-20 de Portugal, se encuentra sin club.

Lopes, lateral izquierdo de 20 años, acabó contrato con el Oporto este verano y no fue renovado, por lo que ahora entrena con el Sindicato de Jugadores luso, como parte de una iniciativa que busca preparar y dar valor a los futbolistas que están sin club.

Pero a pesar de su situación, en una época en la que muchos clubes no están en su mejor momento financiero debido a la crisis derivada del Covid-19, el joven portugués no pierde sus aspiraciones.

'Para mi carrera quiero muchas alegrías. Títulos, muchos títulos. Quiero jugar y ser la misma persona, de ayer, del pasado, del presente y del futuro', desvela en un vídeo divulgado por el Sindicato de Jugadores.

Lopes, que se define como un jugador 'ambicioso' -'no me gusta perder, quiero siempre más, busco fuerzas donde no las tengo'- llegó al Oporto a los 14 años y formó parte del grupo de jóvenes que venció la Youth League de 2019.

'Ser campeón nacional y europeo con el Oporto fue una cosa muy grande. Fuimos un equipo batallador, que siempre creyó en sus sueños, muy alegre, y eso fue lo que nos llevó a ganar', cuenta el lateral izquierdo.

Tras ello siguió el camino habitual en los 'dragones' y subió al filial, que juega en segunda división, pero esta temporada apenas contó para su entrenador y sólo disputó dos partidos.

Aun así, siguió jugando con la sub-20, con la que disputó varios partidos entre septiembre y octubre de 2019, e incluso consiguió entrar en la lista de 100 nominados para el Golden Boy, un reconocimiento que considera 'fruto' de su trabajo.

Pero el Oporto decidió no renovarle y ahora se encuentra sin un futuro definido, a la espera de que algún club se interese por él.

Desde los entrenamientos con el Sindicato de Jugadores deja un mensaje para los que están en su misma situación: 'Si trabajan duro, no piensan en las peores cosas y están siempre alegres y con trabajo y disposición, van a llegar allí de alguna forma', asegura.

Lopes, nacido en Cascais, es también un ejemplo de cómo el fútbol puede ayudar a la integración social.

A los 13 años un tribunal de menores ordenó su ingreso en un centro de acogida para jóvenes de riesgo, a más de 200 kilómetros de su casa, y fue entonces cuando empezó a jugar al fútbol 'en serio', en el equipo de Elvas.

Un ojeador del Oporto le vio jugar en un torneo para adolescentes y decidió ofrecerle una oportunidad con los 'dragones', iniciando su periplo hacia el fútbol profesional. EFE