Tielemans: 'Fue duro aceptar la derrota en la semifinal del Mundial'

Roma, 6 oct (EFE).- Youri Tielemans, centrocampista de la selección belga, reconoció este miércoles que sigue dolorido por la derrota sufrida en la semifinal del Mundial de 2018 contra Francia y prometió darlo todo para que la cita de este jueves con los galos, correspondiente a las semifinales de la Liga de Naciones UEFA, termine con un resultado distinto.

'Nos frustró mucho, no quiero recordar esa sensación. Cuando llegas tan cerca de la final está claro que te da frustración perder. Fue duro aceptarlo, la verdad', dijo Tielemans en la rueda de prensa de la víspera de la cita de Turín.

'El partido de 2018 se decidió por pequeños detalles, un saque de esquina. No cometimos muchos errores, ellos tuvieron ocasiones y nosotros también. Ellos tuvieron suerte en ese saque de esquina. Mañana necesitamos una gran prestación y espero que la suerte esté a nuestro lado', agregó.

Se mostró convencido de que ni Bélgica, eliminado en cuartos por Italia, ni Francia, que cayó en octavos, pensarán en las malas sensaciones de ese torneo: 'Mañana será un partido distinto. Nadie pensará en lo que pasó en la Eurocopa'.

El centrocampista del Leicester manifestó además su confianza en Romelu Lukaku, delantero del Chelsea, que liderará la delantera belga en el Allianz Stadium.

'Su historia habla por él, marcó muchos goles, paré de contarlos cuando alcanzó los cincuenta goles como internacional. No voy a hablar de todos sus puntos de fuerza, pero es un placer jugar con un delantero como él', aseguró.

No escondió que la baja de N'Golo Kanté, positivo por covid, en Francia, es algo positivo, aunque destacó que el cuadro galo cuenta con muchos jugadores de alto nivel.

'Sabemos que el equipo cambia con o sin Kanté, corre mucho, un jugador muy importante para sus equilibrios y el hecho de que no esté es positivo. Pero será duro jugar contra Francia. Con Pogba hay que tener cuidado', afirmó.

También comentó los recientes casos de cánticos racistas contra el senegalés Kalidoy Koulibaly, defensa del Nápoles, en un partido de la Serie A contra el Fiorentina.

'Está claro que lo vi, es triste. Es una lástima que pase en un estadio de fútbol para toda la sociedad. Si pasara algo de este tipo mañana no sé, no hablamos, no sé qué haríamos. Tengo mi opinión sobre eso. Espero que no se pare el partido, pero que se tomen medidas contra estos episodios de discriminación', dijo. EFE

