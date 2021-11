Timmermans: Si fallamos, lucharemos con otros seres humanos por agua y comida

Glasgow (R.Unido), 12 nov (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, se sirvió hoy del ejemplo de su nieto de un año para ilustrar la importancia de lograr un acuerdo ambicioso en la cumbre climática COP26 para evitar un futuro de lucha entre seres humanos por recursos básicos.

'Si fallamos, y me refiero a fallar ahora en los próximos años, él luchará con otros seres humanos por agua y comida. Esa es la cruda realidad que afrontamos', dijo Timmermans para imprimir un impulso final a las negociaciones de la cumbre de Glasgow para desarrollar el Acuerdo de París y frenar el cambio climático, que se espera concluyan este viernes.

El arquitecto de la política climática de la Comisión Europea insistió en que para, 'evitar un futuro para nuestros hijos y nietos que es imposible de vivir', es necesario limitar el alza de las temperaturas a 1,5 ºC a final de siglo respecto a los valores preindustriales.

'Puede que no llegue a 2050, probablemente no lo haré', añadió el político neerlandés, de 60 años, quien señaló que sí quiere que su nieto Kees viva 'una vida pacífica y próspera, como la quiero para los hijos y nietos de todos en esta sala. Esto es personal. Esto no se trata de política', agregó. EFE

jaf-jm/acm

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)