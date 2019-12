Timochenko advierte que la implementación de la paz de Colombia peligra

Ricardo Maldonado Rozo

Cartagena (Colombia), 11 dic (EFE).- La implementación del acuerdo de paz firmado hace tres años por el Gobierno colombiano y las FARC está 'en peligro', según el máximo líder de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño, quien asegura que no se ha avanzado nada en asuntos fundamentales como la reforma del campo.

Londoño, conocido como 'Timochenko' y presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político que surgió de la paz, explicó en una entrevista con Efe en Cartagena de Indias que la implementación avanza a 'paso de tortuga' y no se hace de manera 'integral'.

'La implementación, para resumirlo así, está en peligro porque los acuerdos son un todo, son algo integral, y para plasmarlos, para hacerlos realidad, tienen que implementarse de manera integral, no va una cosa primero y otra después, todo tiene que ir al unísono', aseguró.

PROMESAS INCUMPLIDAS

'Timo', como todavía lo llaman sus antiguos camaradas, desglosó el estado de los cinco puntos del acuerdo, comenzando por el de la Reforma Rural Integral, columna vertebral de lo pactado.

'El primer punto, del tema agrario, no se ha cumplido absolutamente nada; de la reforma política lo único fue el Estatuto de la Oposición, una reivindicación de la Constitución del 91 que logramos en los Acuerdos de La Habana que se implementara', afirmó.

Con respecto al tema de drogas y la sustitución de cultivos ilícitos cree que 'se le está 'haciendo conejo' (incumpliendo) a la gente que se acogió a ese plan de manera voluntaria', mientras que de la reincorporación social de los exguerrilleros opina que 'anda a paso de tortuga'.

Y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición 'va avanzando pero también con muchas dificultades y tratan (los enemigos de la paz) a veces de romperlo', añadió.

Pese a ello, Londoño considera que la paz como tal no está en peligro, pero recomendó 'no dormirse en los laureles' y dejó ver su lado optimista al afirmar que aunque 'es duro decirlo, a pesar de que nos están matando, estamos avanzando'.

Desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, cerca de 170 exguerrilleros han sido asesinados, una sangría que el Gobierno no ha logrado detener.

Por eso, Londoño destacó que tras el cese de hostilidades de las FARC con el Estado las muertes por el conflicto armado cesaron y se preguntó 'cuántos muertos se han evitado en esos tres años; cuántas madres han dejado de perder a sus hijos, cuántos hogares no se han quedado sin sus padres'.

PROTESTAS SOCIALES

El líder de la FARC se refirió también a las protestas sociales sin precedentes que comenzaron el pasado 21 de noviembre en el país y aseguró que esas movilizaciones masivas son consecuencia del acuerdo de paz.

'La gente está haciendo suyo este acuerdo; este acuerdo ya no nos pertenece (a los firmantes), este acuerdo ya lo está haciendo suyo el pueblo colombiano y lo estamos viendo en las distintas movilizaciones', manifestó.

En su opinión, 'estamos viendo un fenómeno nuevo, hay una nueva generación dando un grito independencia, hay una nueva generación queriendo construir un mundo más justo, más humano, más equitativo'.

Según Londoño, las protestas sociales en Colombia y otros países del continente no tienen color político y responden al deseo de la gente de luchar por unas mejores condiciones sociales y un futuro para los jóvenes.

'No podemos equivocarnos, esto no es de izquierda, no es de derecha, y esto no es solamente aquí en Colombia, son vientos que recorren el mundo, vientos de independencia, vientos de justicia que recorren el mundo y afortunadamente el muro que impedía que esos vientos llegaran a Colombia ha sido derrumbado con el acuerdo de paz', sentenció.

Sobre las declaraciones de algunos líderes de la derecha latinoamericana, en el sentido de que las protestas sociales son un complot acordado en la reunión del Foro de Sao Paulo celebrada este año en Caracas, dijo que están 'subestimando' al pueblo.

'Lo cierto es que estos líderes están subestimando lo que está sucediendo, están subestimando a la gente, están subestimando al pueblo; para ellos es incomprensible lo que está pasando y por eso vienen con esos argumentos traídos de los cabellos que no tienen ningún sentido', declaró.

FUTURO POLÍTICO DE LA FARC

Londoño aseguró que lo ocurrido en las elecciones locales y regionales de octubre pasado, en las que tres exguerrilleros fueron elegidos alcaldes en Turbaco (Bolívar), Guapi (Cauca) y Puerto Caicedo (Putumayo) es, además de un aprendizaje, 'una gran ganancia'.

'Lo importante es que se hizo el ejercicio' y aunque 'no nos hemos podido reunir todos para analizar en detalle lo sucedido en cada región, en general el balance es positivo', dijo.

Sin revelar fechas, anticipó que para revisar el futuro político de la FARC están 'preparando lo que en otros momentos se llamaba congreso, que llamamos ahora asamblea nacional, y estamos estudiando y debatiendo las tesis donde se va a marcar la línea a seguir a partir de este congreso'.

OJALÁ VOLVIERA IVÁN MÁRQUEZ

De Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en las negociaciones de La Habana y segundo al mando de la antigua guerrilla, Londoño dijo que no sabe 'absolutamente nada' desde que éste anunció su regreso a las armas, el pasado 29 de agosto, y su intención de revivir un movimiento bolivariano clandestino.

'Él, desde el momento en que se fue, rompió relaciones con todos nosotros', aseguró Londoño, y enfatizó: 'Ojalá volviera'.

El jefe de la FARC afirmó que si pudiera hablar con Márquez 'le diría: mire lo que está pasando en Colombia -porque esto lo hablamos cuando discutíamos en La Habana los riesgos que corríamos frente al acuerdo, las posibilidades de que no nos cumplieran-, esto es lo que preveíamos, una gran movilización popular levantando esas banderas (que) ya no son nuestras, ya las ha asumido la gente'. EFE