Tina Turner se suma al boom de la venta de derechos musicales

Redacción Cultura, 8 oct (EFE).- Tina Turner ingresa en el club de grandes estrellas musicales que venden los derechos de toda su obra -como Bob Dylan o Neil Young-, en este caso a BMG, y que incluye éxitos como “What’s love got to do with it” o “I don't wanna lose you”.

Turner es una de las intérpretes más solventes de la historia, a lo largo de seis décadas ha vendido más de 100 millones de copias de álbumes. BMG no ha desvelado los detalles del acuerdo.

La cantante, que ahora reside en Suiza, ha publicado a lo largo de su vida diez álbumes de estudio, dos en directo, dos bandas sonoras y media decena de recopilatorios.

El acuerdo implica que BMG será un socio de todos los derechos musicales de Tina Turner, e incluye sus grabaciones, su actividad como compositora, su nombre e imagen, entre otros. Warner Music seguirá siendo su compañía discográfica.

“El viaje musical de Tina Turner ha inspirado a cientos de millones de personas en todo el mundo y continúa llegando a nuevas audiencias. Es un honor para nosotros asumir el trabajo de gestionar los intereses comerciales y musicales de Tina Turner. Es una responsabilidad que nos tomamos en serio y seguiremos con diligencia', asegura en el comunicado, Hartwig Masuch, CEO de BMG.

La cantante, que ha ganado doce premios Grammy a lo largo de su carrera, se suma a la gran lista de cantantes que en los últimos años ha vendido los derechos de su legado.

BMG representa o posee derechos sobre el trabajo de otros artistas icónicos como Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon, Ringo Starr, Mick Fleetwood, Roger Waters, Kurt Cobain, Blondie, David Bowie o Iron Maiden.

El caso más sonado fue el de Bob Dylan, que el año pasado vendió a Universal Music los derechos de su obra -más de 600 canciones- por 300 millones de dólares el año pasado, el acuerdo más alto de la historia. EFE

