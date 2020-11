Tite: 'A Tabárez se le tiene que reverenciar y respetar'

Sao Paulo, 16 nov (EFE).- El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', elogió este lunes a su homólogo uruguayo Óscar Washington Tabárez, entrenador rival en el partido de este martes en Montevideo por la eliminatoria mundialista suramericana y al que calificó como un 'maestro' para 'reverenciar y respetar'.

'Hablar de Óscar es hablar de un profesional al que se tiene que reverenciar y respetar. Es muy difícil encontrar a un profesional con esa longevidad y con todo el respeto que él emana', declaró Tite en Sao Paulo en una rueda de prensa posterior al último entrenamiento y antes de embarcar con destino a la capital uruguaya.

Para Tite, el estratega uruguayo, de 73 años y con catorce al frente de la Cesles, 'emana respeto' porque 'los grandes profesionales no vencen a cualquier costo; vencen encima de una escala de valores morales y educacionales muy fuertes'.

'Para quien no conoce el fútbol de forma profunda puede estar pareciendo una demagogia querer hablar del fútbol de una forma que no es competitiva. Pero no, Tabárez tiene una base moral, una respetabilidad muy grande', agregó.

Según Tite, es 'muy fácil' medir las cualidades de Tabárez.

'Es solo ver el respeto con el que ustedes (la prensa) hablan de él y ver, principalmente, a los deportistas que trabajaron con él hablar de él', complementó.

Sobre la posibilidad de alcanzar una trayectoria similar a la del entrenador uruguayo, Tite indicó: 'Las culturas son diferentes. Vamos sólo a atenernos a esos aspectos, porque alcanzar esa dimensión del 'Maestro' Tabárez es muy grande'.

'Yo confieso que no veo culturalmente la posibilidad y ni veo para mí toda esa longevidad', completó.

Brasil, líder invicto de las eliminatorias con nueve puntos en tres jornadas, venció el viernes en Sao Paulo por 1-0 a Venezuela, mientras que Uruguay, cuarto con seis unidades, goleó por 0-3 a Colombia en Barranquilla.

'Vamos a enfrentar a Uruguay, un equipo que viene sólido. Tradicionalmente un clásico, una gama de compromiso con peso de camiseta, con deportistas de alto nivel y eso forma parte de nuestro proceso de afirmación del equipo', subrayó el entrenador.

Tite confirmó al portero Éderson y al centrocampista Douglas Luiz en el equipo titular, mientras que perfiló a Arthur como el probable sustituto de Allan, quien salió resentido contra Venezuela y viajará con la delegación a Montevideo, pero no tiene todavía el alta médica.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) también comunicó este lunes que después del resultado negativo en su último test para covid-19, el lateral Alex Telles viajará con el grupo a Uruguay.

'Éderson está confirmado. Estamos en duda con respecto a Allan, que tuvo un problema clínico. Sobre los demás, uno busca tener las opciones ofensivas, estrategias y posicionamiento', apuntó Tite, para quien la 'opción es Arthur'.

'Ya hicimos los trabajos con los futbolistas y no estamos esperando para definir u organizar. Arthur ya trabajó estos días con esa posibilidad real', completó el técnico.

En la rueda de prensa, Tite lamentó la muerte del exfutbolista y extécnico de las selecciones de base Carlos Amadeu, que falleció este lunes a los 55 años víctima de un infarto en Arabia Saudí, donde trabajaba en las divisiones menores del club Al Hilal.

'Gabriel Menino, Vinicius Júnior, Militao trabajaron con él. El legado que Amadeu dejó es muy grande. Resta aquí mi sentimiento y tengo la seguridad que él es expresado por todos nosotros de la selección', manifestó el seleccionador. EFE