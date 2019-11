Tite dice que continúa 'sin dormir bien' cuando tiene que enfrentarse a Messi

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El seleccionador brasileño, Tite, admitió este jueves, en la víspera del Superclásico de las Américas contra Argentina, que continúa 'sin dormir bien' cuando tiene que enfrentarse con Lionel Messi, pensando en cómo 'neutralizar' a un jugador 'con una capacidad extraordinaria'.

'Él (Messi) es un jugador diferente, tiene cualidades técnicas impresionantes. Nunca se neutraliza a un jugador así. Disminuimos sus virtudes', señaló el técnico brasileño en una rueda de prensa previa al amistoso con la Albiceleste, en Riad.

Tite reafirmó así lo que ya comentó durante la pasada Copa América, cuando reconoció, justo antes de las semifinales contra los argentinos, que el camisa 10 le quitaba el sueño.

'Estamos hablando de Messi, es un futbolista diferenciado. Cuando estaba en el Corinthians me pasaba tres días para ver cómo iba a marcar a Neymar (entonces en el Santos). Me crié en el Caxias contra Ronaldinho Gaúcho...', recordó.

Las dos mayores potencias suramericanas del fútbol se enfrentarán este viernes en Arabia Saudí en una nueva edición del Superclásico de las Américas marcado por el regreso de Messi, que vuelve con su selección después de tres meses de sanción.

En la Canarinha la principal ausencia es Neymar, convaleciente aún de una lesión muscular que sufrió precisamente en la pasada fecha de partidos FIFA.

En su lugar fue llamado por primera vez con la absoluta Rodrygo Goes, el joven de 18 años que ha destacado con un buen número de goles en sus primeras apariciones con el Real Madrid.

No obstante, Tite reveló que comenzará en el banquillo frente al cuadro de Lionel Scaloni, aunque lo elogió públicamente por su buen comportamiento.

'Rodrygo es un ejemplo para un montón de chicos jóvenes a los que les gustaría estar en su posición. No lo conozco, es el primer contacto', aunque 'me di cuenta de que cuando hizo el primer gol' se fue a abrazar a Benzema, y cuando hizo los tres, no miró a la cámara, agarró la pelota y la besó', explicó al referirse al 'hat-trick' que marcó en la Liga de Campeones ante el Galatasaray. EFE