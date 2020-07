Tito Nieves lanza tema con Daniela Darcourt, 'el paquete completo' artístico

San Juan, 21 jul (EFE).- El salsero puertorriqueño Tito Nieves promociona junto a la novel cantante peruana Daniela Darcourt el tema 'Si tú te atreves', como adelanto de sus 45 años como artista e impulsar la carrera de la intérprete, de quien dijo a Efe, cuenta con 'el paquete entero' para ser una estrella.

Aunque admitió que nunca ha conocido a Darcourt en persona, el cantante de éxitos como 'Fabricando fantasías', 'Sonámbulo', 'Almohada' y 'I like it like that' aseguró que quedó impresionado con el talento de la artista sudamericana luego de observar los vídeos que ha colgado en redes sociales.

Ante ello, Nieves, de 61 años, resaltó que Darcourt, de 24 años, cuenta 'con la voz, el talento' y un gran manejo del escenario, lo que para él la convierte en 'una artista completa'.

NIEVES: DARCOURT ES EL 'PAQUETE ENTERO' MUSICAL

'Llegó la que es. Hay millones de voces en todo el mundo y cuántas voces no llegan a donde tienen que llegar, pero Daniela para mí es diferente. Quiero que el mundo vea el paquete entero', explicó el cantante conocido como 'El Pavarotti de la salsa'.

'Lo que veo en Daniela es que canta de todo. Ella es una persona a la que le pones un micrófono, que no es fabricada, y al momento te canta, te 'sonea' (improvisa), se mueve bien en el escenario y agrada al público', destacó Nieves de la joven cantante.

'Si tú te atreves' fue escrito por la cantautora panameña Grettel Garibaldi y producido por el destacado músico puertorriqueño Sergio George.

Darcourt, por su parte, agregó a Efe sentirse emocionada por ser invitada por Nieves a grabar en su nuevo sencillo, al resaltar la prolífica carrera del cantante y su liderazgo en el género musical caribeño.

'El que una persona como él haya puesto sus ojos en mí, llevar el género adonde tiene que estar y que se ha mantenido, es bastante lindo', aseguró Darcourt, proveniente del sector El Porvenir, conocido por su celebración del festival salsero El Mundialito.

Además, la ganadora de varios premios en canto y baile en concursos y programas de televisión en Perú entre los años 2008 y 2012 se refirió a la importancia que tiene este genero musical en su vida.

'La salsa es un género que me describe como persona y como artista, tanto como mujer como la que se para en el escenario, por mi ritmo, picardía, sabor y muchos otros elementos', concluyó. EFE

