Toby Price: 'No ha sido un día fácil después de la caída de ayer'

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El australiano Toby Price, segundo clasificado en la general de motos del Rally Dakar a 1:06 del chileno José Ignacio Cornejo, reconoció que el día de hoy 'no ha sido fácil' después de la caída que sufrió en la primera parte de la maratón.

'Ha sido un día verdaderamente difícil', expuso el piloto de Red Bull KTM a su llegada a Neom. 'Me las he visto y deseado con el libro de ruta. La verdad es que no ha sido nada fácil después de la caída de ayer', apuntó.

Toby Price se mostró 'feliz de haber llegado a meta' después de 334 kilómetros de enlace y 375 de especial, 'con la moto en buen estado y físicamente bien'.

'Aunque me duele ligeramente la cabeza, la barbilla la tengo mejor. Me han dado unos puntos de sutura y está controlado', dijo.

El australiano, además, compitió con la rueda trasera dañada al no poder recibir asistencia mecánica durante la maratón. Cubrió el neumático rajado con cinta americana y una brida y completó así la octava etapa.

'Cuando llegué a repostar en el kilómetro 229 vi que todavía tenía puesta la brida. No pensé que llegaría a la meta y, mucho menos, ser segundo en la etapa y seguir siendo segundo en la general', señaló el piloto de Red Bull KTM. EFE