Tom Brady hizo posible que Rob Gronkowski volviese a la NFL

Tampa (Florida, EE.UU.), 7 may (EFE).- La presencia del legendario mariscal de campo, Tom Brady, con los Buccaneers de Tampa Bay, fue la única razón que hizo posible que el estelar ala cerrada Rob Gronkowski dejase su retiro temporada de la competición y volviese a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Además de también pedirle al equipo de Tampa Bay que consiguiesen su fichaje a pesar de que dentro de la plantilla están los alas cerradas estelares de O.J. Howard y Cameron Brate.

'Realmente fue Tom quien comentó el asunto conmigo y yo ni siquiera pensaba que hubiera posibilidad de que (Gronkowski) quisiera regresar y también (Brady) estuvo firme al decir, 'Sí, (Rob) quiere jugar', le encantaría hacerlo con nosotros', declaró este jueves el entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arias, en NFL Live de la cadena de televisión ESPN.

Luego, de acuerdo a Arias, de 67 años, fue el gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, quien hizo lo necesario con los Patriots de Nueva Inglaterra para conseguir el traspaso de Gronkowski, que ha llegado en una gran forma y ansioso por jugar.

Gronkowski se retiró después de la temporada 2018 al informar que sentía dolor crónico derivado de lesiones sufridas tras nueve años de carrera en la NFL.

Pero ahora ha dicho que está totalmente recuperado y que su pasión por el fútbol americano ha renacido.

'Dije desde el inicio que no regresaría a menos de que tuviera ganas, a menos de que me sintiera bien, saludable y siento que estoy listo y ahora este es el caso. Es el momento', reiteró Gronkowski. 'Mi cuerpo está al ciento por ciento, necesitaba descanso. No tenía ya esa pasión, pero sabía que amaba al fútbol americano'.

Gronkowski, de 30 años, se ha mantenido en buena forma. Tiene peso menor al que tenía con los Patriots y eso le va a ayudar a que no sienta tanto dolor en las articulaciones.

El ala cerrada se reunió con Brady en el receso de temporada para una sesión de entrenamiento, dos meses antes de unirse a los Buccaneers.

Una vez que Brady dio el paso de dejar a los Patriots, con los que ganó seis Super Bowls, incluidos tres con la participación de Gronkowski, fue entonces cuando dio a conocer su nivel de interés por volver y reunirse con Brady.

Gronkowski aún tenía una temporada pendiente en su contrato con los Patriots, razón por la que los Buccaneers cedieron una selección de cuarta ronda por él. Tampa Bay también recibió una de séptima en el traspaso.

Antes de unirse a los Bucs, Gronkowski se aventuró en la lucha libre de la WWE, donde ganó el cinturón WWE 24-7 de campeón.EFE