Tom Hanks recibe en los Globos de Oro un gran homenaje a su carrera

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ene (EFE).- Los Globos de Oro homenajearon este domingo al actor estadounidense Tom Hanks con el premio honorífico Cecil B. DeMille, un reconocimiento que anteriormente han recibido estrellas como Audrey Hepburn, Harrison Ford, Sophia Loren y Robert De Niro.

'Es duro trabajar con directores que dicen: 'si no haces bien tu trabajo, no tenemos película'. Porque una cinta se hace toma a toma, todos tienen que hacer su papel a la perfección, pero a veces la película descansa en la persona que pone las cejas y si no sale hay que volver a empezar', dijo Hanks en su discurso de agradecimiento.

Durante su intervención, el actor hizo un repaso a su carrera y al trabajo de la interpretación sobre el que dio tres consejos: 'tener la cabeza llena de ideas', 'saberse el texto de todos' y 'llegar puntual para concentrarse en el trabajo'.

Precisamente, Hanks estaba también nominado en esta edición a mejor actor de reparto por 'A Beautiful Day in the Neighborhood', aunque el intérprete ya acumula ocho Globos de Oro por sus papeles tanto en cine como en televisión.

El vínculo de Hanks con estos premios votados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) es estrecho, pues a lo largo de su carrera ha recibido 16 nominaciones, la mitad de las cuales terminaron en victoria, y a lo largo de esta última década tan solo se ha quedado sin candidatura en dos ocasiones.

La actriz Charlize Theron fue la encargada de entregar el premio honorífico a Hanks, sobre quien dijo que 'sin duda hace del mundo un lugar mejor'.

'Él representa todas las cualidades que admiramos tanto dentro como fuera de la pantalla y nos da fuerza para enfrentarnos en las batallas de la vida', dijo la intérprete.

La carrera de Hanks no incluye únicamente trabajos como actor, pues también ha participado en tareas detrás de las cámaras como guionista, productor, director e incluso doblador en la franquicia animada 'Toy Story'.

La filmografía de Hanks incluye otras cintas muy destacadas como 'Big' (1988), 'Sleepless in Seattle' (1993), 'Saving Private Ryan' (1998), 'Cast Away' (2000), 'Captain Phillips' (2013) o 'The Post' (2017).

Como director, Hanks ha firmado los largometrajes 'That Thing You Do!' (1996) y 'Larry Crowne' (2011).

Además, ganó el Óscar al mejor al mejor actor por los filmes 'Philadelphia' (1993) y 'Forrest Gump' (1994).

El premio Cecil B. DeMille ha reconocido en el pasado a estrellas de la talla de Meryl Streep, Jodie Foster, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Robin Williams, Charlton Heston o Lauren Bacall. EFE

