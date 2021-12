Tom Jones lanza una versión de 'Surrounded by Time' con dos temas nuevos

Londres, 7 dic (EFE).- El cantante británico Tom Jones, de 81 años, ha lanzado una versión extendida de su álbum 'Surrounded By Time', que publicó el pasado abril, con dos temas inéditos hasta ahora.

Al repertorio del disco original se suman ahora 'One Hell Of A Life' y 'Not Dark Yet', además de cuatro temas grabados en directo en el concierto que ofreció el pasado verano en el Shepherd's Bush Empire de Londres.

Las dos versiones inéditas son 'dos maravillosas interpretaciones acordes con el amor y la inspiración que Tom siente por los originales', destacó la discográfica EMI en un comunicado.

El Tigre de Gales, con una carrera de seis décadas a sus espaldas, ha recibido 'algunas de sus mejores críticas hasta la fecha' con 'Surrounded By Time', afirma la nota.

El álbum, el trabajo número 41 de estudio de Jones, está producido por Ethan Johns, su colaborador habitual desde 2010. EFE

gx/acm