Toni Bou celebra su 28º título con su sexta victoria del año

Redacción Deportes, 11 oct (EFE).- El español Toni Bou (Montesa), que el sábado se aseguró su decimocuarto título al aire libre y el vigésimo octavo de su carrera, celebró su nueva coronación al ganar este domingo en Lazzete (Italia) la prueba final del campeonato del mundo de trial y alcanzar la seis victorias en 2020.

El catalán, también catorce veces campeón del mundo de trial bajo techo, ganó la carrera final con 20 puntos de penalización 30 menos que el segundo clasificado, su compatriota Jeroni Fakardo (Sherco), y 41 de margen sobre el tercero, el también español Jorge Casales (GasGas).

Toni Bou tan sólo dejó escapar dos triunfos este año, en la segunda jornada del gran premio de Francia y en la primera del de Andorra, que se apuntó otro español, Adam Raga (TRRS).

'Estoy súper contento con el fin de semana aquí en Italia. Hoy he podido disfrutar, después de ganar el título ayer, de una jornada esplendida con un pilotaje bastante bueno, sobre todo en la tercera vuelta en la que he sacado lo mejor de mí y he hecho solamente dos puntos. Gracias a todos por esta temporada perfecta', dijo Bou en declaraciones que difunde el equipo Repsol Honda.

Acaba el Mundial con 152 puntos, por los 121 de Raga y los 105 de Jaime Busto (Vertigo). EFE