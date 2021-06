Toni Bou se adjudica la carrera inaugural del Mundial de Trial

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El español Toni Bou (Repsol Honda Team) se adjudicó este sábado la carrera inaugural del Campeonato del Mundo de Trial, disputada en la localidad italiana de Tolmezzo, y se convirtió en el primer líder de la competición cinco semanas después de su operación de la fractura de peroné de la pierna izquierda.

A pesar de sufrir molestias en la segunda vuelta de las doce zonas del recorrido, el piloto catalán ha podido adjudicarse la victoria por tan solo un punto de ventaja frente a su compatriota y principal rival, Adam Raga.

'Físicamente no estábamos para ganar por lo que aún estoy más contento. En general me he encontrado mejor durante la primera vuelta, pero a partir de penalizar en la zona 3 he empezado a tener molestias que han ido aumentando', explicó Bou tras su triunfo.

'Durante este último mes casi no he podido entrenar con lo que en la segunda vuelta he cometido algunos errores más al estar ya cansado de todo el cuerpo, pero aun así estoy muy contento del trabajo realizado. Mañana será muy duro ya que estaré aún más cansado, pero lo daré todo como siempre', añadió el catalán, que este domingo intentará repetir éxito en la segunda jornada de la prueba italiana. EFE