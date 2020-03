Toni Bou suma ya 27 títulos mundiales

Madrid, 26 mar (EFE).- La cancelación de la última carrera del mundial de X-Trial, que debía disputarse en Andorra por culpa del Coronavirus, ha cambiado los planes deportivos de prácticamente todos los atletas del mundo y en algunos casos, como el del español Toni Bou, ha sido para bien al confirmar así su vigésimo séptimo título mundial con sendas victorias en las cinco pruebas disputadas.

En una entrevista que distribuye su equipo, Toni Bou explica la razón del vídeo grabado en su vivienda durante el confinamiento en el que hace 'un poco como todos, pasarlo de la mejor forma posible. Es una situación dura para todos. Y somos afortunados de quedarnos en casa, mientras otros son los que dan la cara para intentar parar esto. Quiero dar ánimos y agradecer a todos los que están haciendo este esfuerzo tan enorme'.

'Por mi parte intento no perder la forma física, intento hacer como si fuera una pretemporada, aunque dentro de casa es bastante complicado, pero dentro del ritmo que vamos a perder, intentar que sea lo menos posible para llegar al final del confinamiento en el mejor estado físico posible. Es esto lo que nos tiene que mantener la motivación en estos días', explica Bou.

En lo que a su confinamiento se refiere, Toni Bou destacó que 'salir a pasear al perro es lo único que podemos hacer para salir a la calle. Sólo puede salir una persona y mi pareja aún no ha salido de casa'.

Entre las actividades que realiza Toni Bou se encuentra la 'bicicleta estática, cardio y no puedo hacer mucho más. Ejercicios de core y muchos estiramientos'.

Bou lamenta que, en realidad, la única actividad que ha realizado en moto fue el vídeo que grabó pues 'cualquier cosa más es un riesgo y el vídeo lo hice sin tomar riesgos; es un divertimento para todos y para mí también lo fue. Hasta que no termine todo esto, nada de moto. En mi caso, no me está viniendo mal este parón'.

'Tenía algunas lesiones que estaban costando un poco recuperar y ahora irá bien para recuperar la lesión en las vértebras y recuperar esa zona lumbar que nunca he acabado de recuperar del todo. Hay que ser positivo y aprovecharlo para recobrar estas partes más débiles', recordó el campeón del mundo español.

Ya, al referirse al campeonato de X-Trial, Toni Bou reconoce que ha sido una pena 'haber terminado así el campeonato' y explicó que 'el ritmo era altísimo, muy bueno, con unas carreras muy igualadas con Adam (Raga), y haber ganado las cinco carreras, el balance, no puede ser otro que positivo'.

'Ha sido un año muy bueno, con un rival que lo pone siempre muy difícil y tuvimos que luchar y dar la cara en todas las finales, con el equipo dando el ciento por ciento en todo momento, por lo que será un título que recordaré. Volver a ganar a Barcelona fue un momento increíble para mí', destaca Toni Bou, quien no obstante lamenta no haber podido 'celebrarlo en Andorra', para hacerlo cerca de sus amistades, pero que entiende dada la situación actual.

Y pensando en el futuro, Toni Bou comentó que espera 'tener un calendario X-Trial con muchas carreras y poder cumplirlo. Queda muy lejos el inicio de la siguiente temporada, pero parece que estarán todas las carreras apretadas con el Mundial al aire libre y no habrá descanso. Será un campeonato con muchas carreras, que ya nos gusta'.

Sobre el mundial al aire libre en las actuales circunstancias provocadas por el coronavirus, Toni Bou explicó que 'es situación excepcional para todos, para todas las modalidades del deporte en general pero al menos nosotros podemos recuperar el formato de correr dos días, sábado y domingo, y es una solución ya que mantener todo el calendario es complicado'.

En cuanto a sus rutinas con el confinamiento por el coronavirus, Toni Bou destaca que se levanta, pasea al perro y después de desayunar comienza su rutina deportiva con 'una hora y media de bici estática, gimnasio y estiramientos. Preparo la comida, quizás un poco más tarde de lo habitual, un poco de televisión y redes sociales para intentar estar al día y para saber qué hay que hacer. Gimnasio por la tarde, un poco más suave, durante una hora. Ducha, cena, tele y a dormir', enumera

Y, al hablar de las precauciones que asume reconoce no tener mascarilla pero si tiene que salir a la calle por algo urgente 'intento ir a la gasolinera que tengo cerca, a primera hora, cuando no hay casi nadie. Me lavo muy bien las manos, eso también es importante. Compro la comida por internet y nos lo traen a casa. No voy a ningún supermercado para evitar el contacto con la gente'. EFE