Toni Nadal: 'El éxito de una sociedad es la unión, no concibo la crispación'

Madrid, 10 jun (EFE).- Toni Nadal, director de la Rafa Nadal Academy de Manacor (Mallorca) y ex entrenador del doce veces campeón de Roland Garros, declaró este miércoles que para que una sociedad tenga 'éxito debe tener unión y cohesión' y aseguró que no concibe la crispación para afrontar la vida o los problemas que se puedan plantear en diferentes escenarios.

Toni, tío de Rafael Nadal y entrenador suyo durante 27 años, es el presentador de 'La España llena', un programa nuevo de Movistar que presenta a 'héroes valientes y comprometidos, ciudadanos anónimos, que protagonizan cada día historias increíbles'.

'Conocer distintos ámbitos siempre me ha hecho ilusión y ver como se rueda un episodio o como se buscan los espacios, me ha servido para aprender algo y me lo llevo como experiencia', dijo Toni, 'muy partidario de contar historias que merezcan la pena', un método que ya utilizó con su sobrino durante su etapa profesional.

'Con Rafael siempre utilicé otras historias para motivarle. Le entrené teniendo presente que lo que pasaba en una pista no era ajeno a lo que pasaba fuera. Le puse ejemplos del deporte y de otra gente de la sociedad. Recuerdo cuando le conté, en una lesión que tuvo, la imputación de las dos piernas de Irene Villa y cómo seguía haciendo vida normal', subrayó.

'Siempre hay gente que hace cosas que pueden servirte de inspiración. Yo usé mucho la palabra y me gustaba incidir en este tipo de gente. Al final, cuando ves toda esa gente que hace algo especial, y hace cosas extraordinarias, te sientes capaz de hacerlas tú también', confesó.

Para Toni, sea el tiempo o la situación que sea, 'la unión es necesaria'.

'El éxito de una sociedad es cuando hay unión y cohesión. No concibo la crispación', apuntó Toni, que recordó, a modo de ejemplo, la victoria de España en el Mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010.

'Que Iniesta nos diera el triunfo en el Mundial y además sea buena gente nos ayuda a ser mejores. Hay gente que triunfa con actitudes no edificantes que no contribuyen mucho a elevar la moral de la sociedad', concluyó. EFE

