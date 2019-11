Tony Blair cree otro referéndum sobre el 'brexit' tendría resultado diferente

Lisboa, 5 nov (EFE).- El ex primer ministro británico Tony Blair abogó hoy por realizar un nuevo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y consideró que el resultado de esa consulta sería diferente a la de hace tres años porque la gente está mejor informada.

'Creo que todavía es posible hacer un nuevo referéndum, lo que sería bueno porque la gente está hoy mucho más informada. Y si les dan la oportunidad de reflexionar otra vez, el resultado de un nuevo referéndum será diferente', dijo el político laborista en la Web Summit, el congreso tecnológico que se celebra en Lisboa.

Blair, que defendió que el 'brexit' es una idea 'terrible', señaló que el resultado de 2016 fue 'un grito de rabia' contra el sistema político y cuestiones como la inmigración.

El ex primer ministro no se atrevió a anticipar el resultado de las elecciones generales convocadas en el Reino Unido para el 12 de diciembre y consideró que deberían ser más tarde, para no 'mezclar' los comicios británicos con el 'brexit'.

Además, subrayó que en un mundo con potencias como Estados Unidos, China y la India, es necesario que Europa se mantenga unida para sentarse a negociar con ellas.

La salida del Reino Unido del bloque europeo fue uno de los temas del día en la Web Summit, el congreso tecnológico que se celebra esta semana en Lisboa y en el que también estuvo presente este martes el negociador de la Comisión Europea para el Brexit, Michel Barnier.

Barnier dijo que el 'brexit' no es solo el divorcio entre la UE y el Reino Unido' pues 'hay muchas otras consecuencias', entre ellas la elaboración de una 'nueva relación que dé estabilidad al continente'.

Las negociaciones continúan aunque advirtió de que aún persiste 'el riesgo de caer en un precipicio y todos debemos continuar vigilantes' ante la posibilidad de un 'brexit' sin acuerdo.

'Si la UE no actúa ahora, nuestro futuro tecnológico se decidirá en Washington y en Pekín', advirtió. EFE