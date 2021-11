Tony Martin considera que en seguridad 'no ha cambiado nada'

Redacción deportes, 23 nov (EFE).- El alemán Tony Martin (Cottbus, 36 años), recientemente retirado del pelotón profesional, considera que el ciclismo en materia de seguridad 'no ha cambiado nada' y que cada vez 'hay más caídas'.

Para Martin, obligado a abandonar el Tour de Francia en la undécima etapa tras una caída provocada por una aficionada que invadió la calzada con un cartel, no ve suficientes las medidas adoptadas por los organizadores para aumentar la seguridad de los corredores.

'Nada ha cambiado realmente, los viejos estándares siguen vigentes. Todavía hay caídas graves, mi sensación es que hay cada vez más caídas, más grandes y de muchos muchos corredores. Nos vemos obligados a renunciar a las carreras', señaló Martin en Eurosport GCN.

Tony Martin, 4 veces campeón del Mundo contrarreloj, recordó las graves caídas del neerlandés Fabio Jakobsen en el Tour de Polonia y del belga Remco Evenepoel en Il Lombardía.

'Los organizadores deben reaccionar, al igual que la UCI. Las circunstancias deben hacerlos reaccionar. ¿Se han encontrado los medios para hacer las carreras más seguras? En mi opinión, nada ha cambiado realmente. Si los organizadores y la UCI no entienden lo peligroso que es, son estúpidos porque no pueden no ver los accidentes y los corredores transportados en ambulancia. Tienen que ver la situación y reaccionar ”, dijo el alemán. EFE

