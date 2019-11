Torai, un proyecto musical mexicano para olvidarse de las preocupaciones

México, 10 nov (EFE).- Torai, el proyecto musical formado por el español Aitor García y el mexicano José Luis Roma, irrumpe en México con ganas de divertir a su público y conseguir que olviden las preocupaciones del día a día.

El pasado 18 de octubre publicaron su primer sencillo, 'Chocolate con queso', el próximo 15 de noviembre verá la luz 'Muchachita', pero no será hasta 2020 que lancen su primer disco completo.

García nació en Cádiz y desarrolló parte de su carrera en España, pero visitó México y se enamoró, además de descubrir que era un buen lugar para dedicarse a la música.

A lo largo de su carrera ha compuesto para artistas como Malú, Kiko y Sara o la Original Banda Limón y fue en México que conoció a José Luis Roma, miembro de la banda Río Roma, y decidieron hacer un proyecto juntos, diferente a lo que ambos habían hecho hasta el momento.

'Dentro de que todo está inventado, esto tiene algo diferente. Es un proyecto divertido que viene bien en el mundo que vivimos hoy en día. No vamos con intención de inventar cosas nuevas. Queremos hacer buenas canciones, que sean divertidas', explicó García en entrevista con Efe.

Además, en el disco contarán con colaboraciones de artistas internacionalmente conocidos que todavía no pueden revelar, por lo que García se siente muy satisfecho con el proyecto del que es imagen principal.

'En España tuve algún proyecto. Ya se me había olvidado un poco la parte mía como artista. Te acostumbras a estar detrás y es cómodo en cierta forma porque no tienes que estar pendiente en cómo vas a interactuar, sin embargo cuando regresas a ese camino te das cuenta del tiempo que has perdido, es como si antes vieses la televisión en blanco y negro y ahora la veo en color', expresó

García hizo incapié en que 'Torai es un proyecto de amigos y por eso está caminando tan fluido'. Desde el principio empezó con Roma y después invitó a músicos muy reconocidos en México que, además, son sus amigos.

Para este proyecto están trabajando con productores que han trabajado con artistas de la talla de Bad Bunny, CNCO o Piso 21. EFE