Torneos en y fuera de Japón muestran que JJ 'pueden y van a seguir adelante'

Madrid, 12 may (EFE).- La disputa de numerosas competiciones deportivas en todo el mundo y el desarrollo satisfactorio de las pruebas test en Japón demuestran que los Juegos Olímpicos de Tokio 'pueden y van a seguir adelante', afirmó este miércoles Mark Adams, portavoz del presidente del COI, Thomas Bach.

En una rueda de prensa posterior a una reunión telemática de su Comisión Ejecutiva, Adams indicó que el organismo deportivo 'apoya las medidas tomadas por las autoridades japonesas para contener la pandemia, incluyendo la extensión del estado de emergencia'.

El pasado viernes el Gobierno japonés decidió prolongar ese estado hasta el 31 de mayo en las zonas del país más afectadas por la pandemia, incluyendo la ciudad de Tokio.

En la rueda de prensa del COI, también telemática, se coló la imagen de un supuesto periodista que enarboló una bandera negra y profirió gritos de 'No a los Juegos Olímpicos', 'no a los Juegos en ningún sitio', 'que jodan a los Juegos Olímpicos, no los queremos en Tokio, París o Los Angeles'.

Sucedió cuando se daba paso a la última pregunta de la sesión y la imagen fue cortada después de unos segundos.

Respecto a la posibilidad de que los Juegos se desarrollen bajo el estado de emergencia en Tokio, Mark Adams dijo que ahora solo se ha acordado 'una pequeña extensión' de esa medida.

'Pero las pruebas test (cuatro en Japón en las últimas semanas) y las competiciones internacionales nos dicen que los Juegos pueden y van a seguir adelante', comentó el portavoz británico.

La situación en Japón obligó a aplazar el viaje que Thomas Bach iba a hacer en mayo a Tokio, en el que el dirigente alemán quería sobre todo 'mostrar su solidaridad' al pueblo japonés en esta etapa difícil.

Adams no quiso comentar las encuestas que revelan una amplia oposición entre el pueblo japonés a la disputa de los Juegos el próximo julio.

'Tenemos nuestras propias encuestas', dijo. 'Estos tiempos están lejos de la normalidad. Tomamos nota de la opinión pública y creemos que, una vez que los Juegos salgan adelante, eso se reflejará en esa opinión'.

Adams informó de que más 7.800 deportistas han asegurado ya su plaza en los Juegos de Tokio. 'Un 70% de las cuotas se han adjudicado', apuntó.

Del 30 % restante, un 20 % se clasificará por ránking y un 10 % en las competiciones aún pendientes. EFE