Torreira se reincorpora a los entrenamientos del Atlético

Majadahonda (Madrid), 8 abr (EFE).- El uruguayo Lucas Torreira, centrocampista del Atlético de Madrid, se reincorporó este jueves a los entrenamientos del conjunto rojiblanco en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, después de dos semanas y media de ausencia con permiso del club por el fallecimiento de su madre por Covid-19 la pasada semana.

El medio centro, baja por ese motivo desde el pasado 22 de marzo, incluido el duelo del pasado domingo contra el Sevilla, participó este jueves como uno más en la sesión matutina, con lo que está a disposición del entrenador Diego Simeone para el encuentro del próximo domingo contra el Betis en el estadio Benito Villamarín.

Ese duelo marcará su reaparición, al menos en la convocatoria, después de las declaraciones en que las mostró su deseo de jugar en Boca Juniors. 'Siempre lo dije. Me muero por jugar ahí. Siempre lo voy a decir, no solo ahora porque estoy pasando por este momento, si no es ahora será en junio o más adelante. La noche que falleció mi mamá me llamaron y uno de los primeros a los que se lo comuniqué fue a mi representante. Le dije que no quiero jugar más en Europa y me quiero venir a Boca', expresó el pasado 1 de abril a 'ESPN'.

A la espera de si cumple o no ese deseo a partir del próximo verano, cuando finaliza su cesión al Atlético de Madrid desde el Arsenal, el club propietario de sus derechos, Lucas Torreira ya está centrado en el equipo rojiblanco, con el que defenderá el liderato de la clasificación de LaLiga Santander ante el Betis.

Y con bajas. Al menos cuatro futbolistas no estarán a disposición de Simeone para ese choque: Marcos Llorente, Geoffrey Kondogbia y Luis Suárez, por ciclo de cinco tarjetas amarillas, aunque en el caso del delantero uruguayo también ha sufrido esta semana una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda; y Moussa Dembélé, dentro de las pruebas y el seguimiento medico por la bajada de tensión leve que le provocó un desmayo hace dos semanas.

Víctor Machín, 'Vitolo', con unas molestias musculares que ya le impidieron jugar en Sevilla, es duda para el encuentro. Por tercer entrenamiento consecutivo, el extremo canario tuvo trabajo alternativo al margen del grupo.

Después del entrenamiento, la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva tienen previsto compartir una comida y convivir unas horas fuera del fútbol antes del esprint final por el título de LaLiga Santander. El Atlético es el líder con un punto de renta sobre el Barcelona a falta de nueve partidos. EFE