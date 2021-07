Torrens: 'El equipo regresó después de los momentos más complicados'

Saitama, 29 jul (EFE).- La alero de la selección española Alba Torrens destacó tras la victoria en el segundo partido de la fase de grupos de los Juegos de Tokio 2020 contra Serbia (85-70) que el equipo fue capaz de 'regresar después de los momentos más complicados' del encuentro.

'Lo que más valoro es que nuestro equipo regresó después de los momentos más complicados del partido, creo que esto dice mucho en este tipo de partidos. Tomamos el partido como una final, es una victoria importante, pero como contra Corea es un partido más del grupo y tomaremos lo bueno para el próximo partido contra Canadá', manifestó Torrens, máxima anotadora del duelo con 25 puntos.

La jugadora balear dijo que la victoria fue fruto del 'trabajo de equipo' pero al ser preguntada por el papel de la escolta Maite Cazorla, autora de 17 puntos y varios triples clave en el tercer cuarto de los cinco que anotó en apenas seis intentos en todo el duelo, dijo que esos momentos muestran la madurez de la joven jugadora de 24 años.

'Dice mucho sobre ella lo que hizo hoy. En los momentos más calientes del partido nos puso por delante en el marcador y creo que fue muy importante. Esto muestra su madurez, no solo en este partido, porque esto no pasa de un día para otro, ella ya había mostrado un grana nivel en el Eurobasket y no tiene que sorprendernos como es', aseguró.

Aun siendo una victoria contra el equipo que les derrotó en los cuartos de final del último Eurobasket, Torrens dijo que le dan importancia a esta victoria 'por este momento, no por lo que había pasado en el pasado'. 'La clave es no pensar en momentos pasados sino ir partido a partido y quedarse con la parte positiva', añadió. EFE

